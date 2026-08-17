Reprodução/Instagram/Globoplay Roberto Justus fala sobre polêmica envolvendo Ticiane Pinheiro

A polêmica envolvendo o famoso Quadradinho de 8 feito por Ticiane Pinheiro voltou a repercutir nas redes sociais, junto com os nomes da apresentadora e de Roberto Justus. No último domingo (16), a apresentadora foi anunciada como uma das estrelas da Dança dos Famosos 2026 e resolveu falar sobre o movimento que fez anos atrás ao vivo, o que levou seu ex-marido a comentar pela primeira vez sobre o assunto.

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Para quem não lembra, em 2013, a famosa surpreendeu o público ao se empolgar com o hit do Bonde das Maravilhas e dançar na Record, no meio do palco. Como é de se imaginar, a cena repercutiu e chegou a ser apontada como um dos motivos para o fim do casamento da apresentadora com o empresário.

Isso porque, na mesma época, a jornalista divulgou o fim de seu casamento com o empresário, pai de sua filha mais velha, Rafaella Justus. Com isso, começaram as especulações de que o famoso não teria gostado de ver a esposa se expondo daquela maneira.

No entanto, quando tudo veio à tona, o boato foi rapidamente negado pelos artistas, que afirmaram que o ponto final veio de uma crise que já durava dois anos. Mesmo assim, o público não acreditou muito nisso.

Ticiane Pinheiro e Justus falam sobre Quadradinho de 8

Agora, tentando colocar um ponto final nos rumores, Roberto Justus comentou uma publicação feita por Ticiane Pinheiro no Instagram.

"Boa Tici!!! E esse povo mal informado acha que eu acabaria um casamento por uma bobeira dessas! Achei super divertido! E é bem reflexo de seu jeito descontraído", declarou ele. O post, que foi publicado neste último sábado (15), mostra a loira reagindo ao momento, que se tornou meme em todo Brasil.

Reprodução/Internet Ticiane Pinheiro é confirma no Dança dos Famosos





"Isso foi um clássico, né? Foi um dia muito divertido, até porqu e eu aprendi o Quadradinho de oito antes de as pessoas realmente conhecerem, né? Acho que só os cariocas conheciam. Mas vou te falar uma coisa: esse Quadradinho de oito agora só no funk da Dança dos famosos", disse.



