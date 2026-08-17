Roberto Justus fala sobre polêmica envolvendo Ticiane Pinheiro
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Roberto Justus fala sobre polêmica envolvendo Ticiane Pinheiro

A polêmica envolvendo o famoso Quadradinho de 8 feito por Ticiane Pinheiro voltou a repercutir nas redes sociais, junto com os nomes da apresentadora e de Roberto Justus. No último domingo (16), a apresentadora foi anunciada como uma das estrelas da Dança dos Famosos 2026 e resolveu falar sobre o movimento que fez anos atrás ao vivo, o que levou seu ex-marido a comentar pela primeira vez sobre o assunto.

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 Para quem não lembra, em 2013, a famosa surpreendeu o público ao se empolgar com o hit do Bonde das Maravilhas e dançar na Record, no meio do palco. Como é de se imaginar, a cena repercutiu e chegou a ser apontada como um dos motivos para o fim do casamento da apresentadora com o empresário.

Isso porque, na mesma época, a jornalista divulgou o fim de seu casamento com o empresário, pai de sua filha mais velha, Rafaella Justus. Com isso, começaram as especulações de que o famoso não teria gostado de ver a esposa se expondo daquela maneira.

No entanto, quando tudo veio à tona, o boato foi rapidamente negado pelos artistas, que afirmaram que o ponto final veio de uma crise que já durava dois anos. Mesmo assim, o público não acreditou muito nisso.

Ticiane Pinheiro e Justus falam sobre Quadradinho de 8

Agora, tentando colocar um ponto final nos rumores, Roberto Justus comentou uma publicação feita por Ticiane Pinheiro no Instagram.

"Boa Tici!!! E esse povo mal informado acha que eu acabaria um casamento por uma bobeira dessas! Achei super divertido! E é bem reflexo de seu jeito descontraído", declarou ele. O post, que foi publicado neste último sábado (15), mostra a loira reagindo ao momento, que se tornou meme em todo Brasil.

Ticiane Pinheiro é confirma no Dança dos Famosos
Reprodução/Internet
Ticiane Pinheiro é confirma no Dança dos Famosos


"Isso foi um clássico, né? Foi um dia muito divertido, até porqu e eu aprendi o Quadradinho de oito antes de as pessoas realmente conhecerem, né? Acho que só os cariocas conheciam. Mas vou te falar uma coisa: esse Quadradinho de oito agora só no funk da Dança dos famosos", disse.

Ticiane Pinheiro exibe boa forma em fotos de biquíni na Grécia ao lado da filha, Rafaela Justus. Foto: Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro exibe boa forma em fotos de biquíni na Grécia. Foto: Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro exibe boa forma em fotos de biquíni na Grécia ao lado da filha, Rafaela Justus. Foto: Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro exibe boa forma em fotos de biquíni na Grécia. Foto: Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro exibe boa forma em fotos de biquíni na Grécia. Foto: Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro exibe boa forma em fotos de biquíni na Grécia. Foto: Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro exibe boa forma em fotos de biquíni na Grécia. Foto: Reprodução/Instagram


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