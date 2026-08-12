Reprodução/TV Globo Ana Maria Braga no Mais Você

Ana Maria Braga teve uma atitude no Mais Você relembrada pela psiquiatra e escritora Ana Beatriz Barbosa, de 60 anos. A profissional relembrou o período em que atuava como comentarista do programa e contou uma história sobre o Natal.

De acordo com Ana Beatriz, em uma das vezes em que chegou aos estúdios da atração, encontrou um cenário todo preparado para as festas de fim de ano, com uma decoração diferente do tradicional.

"Uma vez eu fui à Ana Maria perto do Natal. Cheguei lá, e era uma árvore com toda a decoração azul e branca. Eu achei deslumbrante aquilo", disse.

Bastante entusiasmada com o resultado da decoração, a psiquiatra elogiou a ornamentação. A resposta da apresentadora, no entanto, foi surpreendente. Apesar de aprovar o cenário, ela disse que iria desmontá-lo por causa do possível impacto no comércio popular.

"Ela falou: 'Vou mandar tirar porque a gente não pode fazer isso. Faltam dez dias para o Natal e a gente tinha que ter avisado aos comerciantes que a gente ia fazer uma decoração azul e branca", disse.

Porque as lojas não compraram azul e branco, e as pessoas vão querer. Eu vou quebrar o comércio popular. Então, eu vou mandar tirar tudo hoje e botar verde e vermelho. Ana Maria Braga





Reprodução/YouTube/Inteligência Ltda Ana Beatriz Barbosa fala sobre Ana Maria Braga

Quem é Ana Beatriz Barbosa?

Beatriz é médica psiquiátrica, escritora e palestrante brasileira. Nascida no Rio de Janeiro em 31 de março de 1966, é famosa por escrever livros de grande sucesso que tratam de temas complexos da mente.

Sempre faz participações importantes em programas de rádio e TV, com participações de muito tempo como consultora no Mais Você, da Globo. Além de comandar seu próprio podcast.

Sobre Ana Maria Braga e o Mais Você

O Mais Você é um programa produzido pela TV Globo e exibido desde 18 de outubro de 1999, sob o comando de Ana Maria Braga. A atração tem foco em culinária, mas, ao longo dos anos, passou a abordar diversos temas, como beleza, saúde, prestação de serviço e matérias sobre entretenimento.

Nas manhãs da Globo, o programa é líder absoluto de audiência, o que rendeu a Ana Maria Braga o título de "Rainha das Manhãs".

Com seu carisma e estilo irreverente, Ana Maria conquistou o público de todas as idades. Ao lado do icônico Louro Mané, ela mantém o programa dinâmico e leve, sendo referência no entretenimento matinal brasileiro há mais de duas décadas



