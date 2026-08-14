Reprodução Instagram Leo Dias recebe notificação de Virginia e volta atrás em comentário polêmico





O jornalista Leo Dias começou o “Jornal dos Famosos” desta sexta-feira (14) se desculpando com Virginia Fonseca após uma declaração feita no programa do dia anterior. A influenciadora afirmou que pretende processá-lo depois de ele comentar, de forma considerada ofensiva por ela, sobre sua possível mudança para Madrid, na Espanha.

Durante a atração, Leo reconheceu que ultrapassou os limites ao falar sobre Virginia. Antes do pedido de desculpas, o jornalista explicou que costuma trabalhar cercado por mulheres e que se sente confortável nesse ambiente. Na sequência, admitiu que a declaração feita na quinta-feira (13) foi inadequada.

“Sim, eu errei. Ontem eu extrapolei. Ontem eu passei do limite, talvez por me sentir muito em casa e também, talvez por estar muito tempo ao vivo. E uma hora você falando sobre o mesmo assunto acaba cometendo falhas, e eu falhei ontem”, afirmou.

Leo ainda classificou o comentário como inoportuno e pediu desculpas diretamente à influenciadora. “Eu quero aqui pedir desculpas à Virginia Fonseca se eu me excedi”, declarou.





Janaina Nunes também se manifesta

A apresentadora Janaina Nunes aproveitou o momento para reconhecer que também teve uma reação inadequada durante o episódio. Ela contou que chegou a rir da fala de Leo Dias, mas afirmou que considera a atitude errada.

“Vida que segue. Nós também estamos aqui para aprender, concordar com você. Em algum momento eu dei risada, e isso não é legal, somos todas mulheres”, disse.

Ainda durante o programa desta sexta, Leo revelou que já havia recebido uma notificação extrajudicial enviada por Virginia em razão do comentário.





Entenda a polêmica

A declaração que gerou a reação de Virginia aconteceu durante o “Jornal dos Famosos” de quinta-feira (13), enquanto Leo Dias comentava a informação de que a influenciadora estaria se mudando para Madrid. Segundo os rumores mencionados pelo jornalista, a mudança teria relação com a proximidade com o jogador Vini Jr.

Na ocasião, Leo fez um comentário de cunho sexual ao falar sobre os possíveis motivos da mudança de Virginia para a Espanha. A declaração provocou reação imediata da influenciadora, que afirmou não aceitar a maneira como foi abordada publicamente.

Nas redes sociais, Virginia compartilhou um vídeo do influenciador Vitor Sant’ana criticando a postura do jornalista. Em seguida, ela publicou seu próprio posicionamento e afirmou que sempre respeitou o trabalho de Leo, mas decidiu recorrer à Justiça.

“Respeito é o mínimo. Até ignorei tantas outras falas infelizes do Leo, um jornalista que sempre respeitei o trabalho, mas agora deu! Vamos resolver judicialmente. Não se fala isso para uma mulher e nem para nenhum ser humano a troco de absolutamente nada”, declarou.



