Reprodução/TV Globo Sheron Menezzes no Encontro

Sheron Menezzes tomou uma decisão importante sobre sua vida pessoal. Ela, que participou do Encontro com Patrícia nesta segunda-feira (17), falou sobre o desafio profissional de viver a protagonista da nova trama das 19h e disse que adiou o sonho da segunda gravidez para se dedicar ao trabalho.

Sheron é mãe de Benjamin, de 8 anos, fruto do relacionamento com Saulo Bernard. Ela disse que demorou para decidir ter o segundo filho.

"Estou com uma certa idade, as coisas não vieram tão fáceis assim. Quando surgiu o convite, eu estava tentando já há algum tempo. Falei: cara, eu tenho dois sonhos, né? Que é meu trabalho e a maternidade. Um apareceu. Eu não posso abrir mão de um porque eu posso ficar sem nenhum dos dois", disse.







Ela falou que seu personagem vive esse dilema maternal no folhetim das sete.

"O que eu posso fazer, então, para não sofrer tanto com essa escolha? A mulher tem que fazer escolhas. Que é o caso da minha personagem, acredite, é o caso da Bela, né?", garantiu.

Reprodução/TV Globo Sheron Menezzes protagonista de Por Você





Ansiedade

Sheron Menezzes, mesmo sendo craque quando o assunto é novelas, interpretando sempre personagens de sucesso, afirmou que continua nervosa com outros trabalhos aparecendo. Ela afirmou que chegou a chorar antes de gravar uma cena em Por Você.

"Na primeira cena, no dia em que eu fui gravar a primeira cena, eu lembro que eu fui da minha casa até o estúdio chorando. Chorando aos prantos. Eu acho que eu precisava gastar todo o meu nervosismo, sabe?", disse.

Tentativas para engravidar

Em maio, Sheron afirmou que há mais ou menos três anos vinha tentando engravidar novamente. Durante o relato, a atriz também revelou que decidiu congelar óvulos como uma maneira de preservar as chances de realizar novamente o sonho da maternidade no futuro. A decisão, segundo ela, veio após entender que precisava respeitar seu tempo e encarar a realidade do próprio corpo com mais acolhimento e esperança.



Reprodução/Instagram/sheronmenezzes Sheron Menezzes fala sobre dificuldade para engravidar









"Há três anos eu vivo a ansiedade, o nervosismo, as sensações de estar grávida, porque é assim que a gente sente, tá? A gente fala: 'Esse mês eu estou'. Aí você começa a sentir as coisas e aí tem uma negativa", afirmou.

A artista também falou sobre o impacto que a tentativa de engravidar causa na rotina e na relação do casal. Sincera sobre a situação, ela citou a pressão, a perda da espontaneidade e a dificuldade de conciliar o desejo da maternidade com a carreira.