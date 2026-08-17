Reprodução/Internet Datena declarou patrimônio de R$ 35,9 milhões na eleição de 2026

José Luiz Datena declarou patrimônio quase R$ 3 milhões menor em 2026 na comparação com os bens informados à Justiça Eleitoral dois anos antes. O jornalista, candidato a deputado federal nas eleições de outubro, apresentou R$ 35,9 milhões neste ano. Em 2024, quando disputou a Prefeitura de São Paulo, o comunicador havia declarado um total de R$ 38,3 milhões.

Datena mantém imóveis e altera relação de patrimônio

Os dados foram levantados pelo site NaTelinha na plataforma oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Candidatos precisam apresentar seus bens à Justiça Eleitoral durante o registro da candidatura. Em 2024, Datena informou patrimônio total de R$ 38.301.790,28. Já na declaração entregue para a eleição de 2026, o valor caiu para R$ 35.918.385,96.

A diferença entre as duas declarações chega a R$ 2.383.404,32. Entre os bens apresentados em 2024 estava uma casa em Tamboré, bairro de Barueri, em São Paulo, avaliada em R$ 550 mil. O jornalista também informou um apartamento de R$ 3.282.764,27 em Florianópolis, Santa Catarina. Os dois imóveis permaneceram na relação apresentada por ele neste ano.

Outros itens, porém, registraram mudanças entre as declarações. Um deles é o VGBL, modalidade de previdência privada que funciona legalmente como seguro de pessoas. Uma propriedade localizada em Itajá, em Goiás, também deixou de aparecer na relação de patrimônio apresentada em 2026. As informações não detalham as razões para as alterações registradas nos bens do candidato.

pediu demissão da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) em junho para concorrer nas eleições de outubro. Na estatal, ele apresentava um programa semanal de entrevistas na TV Brasil e uma atração diária na Rádio Nacional. A disputa por uma cadeira de deputado federal será sua segunda campanha eleitoral efetivamente realizada, após a candidatura à Prefeitura de São Paulo em 2024.

Na eleição municipal, o jornalista estava filiado ao PSDB e terminou a disputa pela Prefeitura de São Paulo na quinta colocação.recebeu 1,84% dos votos. Antes daquela candidatura, o apresentador havia considerado participar de outras quatro eleições, mas desistiu antes de disputar efetivamente os respectivos cargos para os quais seu nome havia sido anunciado ou cogitado.

Agora filiado ao PSB, Datena pretende concorrer a deputado federal. O jornalista entrou no partido após convite do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A legenda pretende usar a candidatura do comunicador para atrair votos e contribuir para a eleição de sua bancada na Câmara dos Deputados. O pleito de outubro também motivou sua saída dos programas que comandava na EBC.