Reprodução/Instagram/@clara Ex-BBB Clara Aguilar

Clara Aguilar gravou um vídeo chorando bastante ao fazer uma denúncia contra o ex-marido, o produtor GIu Daga. A finalista do BBB 14 afirmou que estaria sofrendo abusos psicológicos ao tentar realizar um divórcio há dois anos. A ex-BBB disse que ele ameaçou tirar a guarda do filho e pediu a metade dos seus bens.

"Preciso que todo mundo saiba o que está acontecendo comigo, principalmente os meus amigos mais próximos e a minha família. Eu não aguento mais passar pelos abusos psicológicos que o meu ex está fazendo comigo. Estou há dois anos tentando assinar um divórcio. Cada hora ele fala uma coisa... Eu não aguento mais", disse.

"Ele também me chantageia, falando que eu sou uma péssima mãe e que vai tirar o meu filho de mim. Diz que eu sou louca e que vai me internar", disse.

Agora, ele quer metade de tudo o que eu construí com o meu próprio dinheiro. Ele nunca deu um centavo para nada do que eu tenho... Não está sendo fácil ter um encostado que você sustentou por dez anos e que, no final, vem querer tirar as suas coisas. Clara Aguilar





Ela também disse que ele a teria agredido fisicamente, o que quebrou até o seu dedo.

"Ele já me agrediu! Eu quebrei o dedo por causa dele, por causa de um empurrão", disse.





O término

Os dois terminaram o casamento em abril de 2025, após dez anos juntos. Na época, Clara falou sobre a separação em um texto direcionado aos seus seguidores.

"Hoje eu escrevo com o peito dilacerado. E não é por raiva, nem por mágoa. É por amor. Porque o amor, às vezes, precisa ter coragem até para dizer adeus. Já faz dois meses que estamos separados e têm sido os piores dias da minha vida. Por isso eu ando sumida daqui. Mas eu precisava comunicar a todos vocês: depois de 9 anos ao lado do homem que foi o amor da minha vida, chegou o momento mais difícil... O de seguir caminhos diferentes. Não teve falta de sentimento. Teve uma história linda, que começou com brilho nos olhos e mudou minha vida inteira", iniciou.

"A gente se escolheu por tanto tempo... E como foi bonito. Você me fez sentir as coisas mais profundas que já senti. Fez-me rir do jeito mais verdadeiro. Fez-me acreditar no amor. Eu não vou deixar que ninguém apague isso. E não quero que ninguém me pergunte nada agora, porque eu tô tentando juntar os cacos de mim em silêncio. Tudo que eu mais desejo é que o tempo cure o que a saudade ainda vai machucar", disse.

Eu vou te amar para sempre. De outro jeito, talvez. Num lugar quieto dentro do meu peito, onde ficam os amores que foram grandes demais para acabar de verdade. Quero lembrar de você como o homem que um dia me olhou como se eu fosse tudo. E que, por muitos anos, foi. Então vai, mas vai sabendo que o meu amor não acaba aqui. Ele só muda de forma", finalizou na época.



