Reprodução/Instagram/@soualinecampos Aline Campos surge de biquíni marrom e beleza chama atenção.

Aline Campos, de 39 anos, chamou a atenção dos seguidores nesta quinta-feira (13) ao compartilhar novas fotos de biquíni. Nas imagens, a dançarina aparece relaxando à beira-mar e aproveitando o pôr-do-sol em uma praia da Bahia.

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Para a ocasião, a morena elegeu um biquíni marrom cavado, que destacou seu bronzeado e toda a sua boa forma. Em um dos cliques, Aline aparece de braços abertos, contemplando a paisagem paradisíaca. Já em outra foto, a beldade surge posando de perfil, exibindo o bumbum torneado.

Na legenda da publicação, a influenciadora deixou uma mensagem reflexiva: "Tudo se transforma quando transformamos nosso olhar. O caminho sempre será de dentro pra fora. Tem gente que estava de frente, mas não estava assistindo esse pôr do sol, e isso já diz muita coisa".





A publicação rapidamente ganhou comentários de seguidores da famosa, que exaltaram sua beleza e o cenário escolhido para os registros. "É linda demais, gente!", escreveu um. "Potência de mulher", elogiou outra. "Linda demais! Bahia Maravilhosa", disse um terceiro fã da artista.

Nas últimas semanas, Aline Campos está conhecendo diferentes pontos da Bahia. Por meio das redes sociais, a dançarina vem compartilhando detalhes de sua rotina viajando pelo estado. "A Bahia é pura Poesia", escreveu em uma postagem recente.







Aline Campos revela práticas que considera terapêuticas

Focada em qualidade de vida, Aline Campos costuma compartilhar dicas sobre saúde física e mental com os seus mais de 10 milhões de seguidores. Na última semana, a dançarina publicou uma reflexão sobre os momentos que considera importantes para o seu bem-estar.

Na postagem, Aline revelou algumas outras atividades que fazem parte daquilo que considera uma forma saudável de cuidar de si: "Para mim ainda faltou meditar, pintar, ler, ficar com meus gatos, namorar um amor saudável, viajar, encontrar amigos de alma...", escreveu.

A publicação fez sucesso entre os fãs da influenciadora, que se identificaram com a mensagem sobre encontrar diferentes formas de desacelerar e valorizar momentos de conexão, afeto e autocuidado.

"Eu amo ver os seus vídeos. Eu sinto uma paz em você... sua leveza é encantadora", escreveu um. "Viver com a natureza é tudo", declarou outra. "Você exala uma energia totalmente surreal. Encantadora", disse um terceiro seguidor da beldade.