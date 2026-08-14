Reprodução Instagram Lucas Leto conta como lidou com excesso de trabalho antes de “Por Você”





Um ano após ganhar destaque como Sardinha em “Vale Tudo” e participar da “Dança dos Famosos”, Lucas Leto está de volta às novelas. O ator encara um novo desafio em “Por Você”, trama das sete que estreia na próxima segunda-feira (17), na qual interpreta o Doutor Vitor, um médico completamente dedicado à profissão e que acaba ultrapassando os limites entre vida pessoal e trabalho.

Em conversa com o PLAY VIEWS, Lucas revelou que se identifica com o personagem justamente por já ter vivido uma fase de excesso de trabalho. “Já vivi isso”, afirmou o ator, ao comentar a rotina intensa de Vitor. Segundo ele, o ano anterior foi marcado por uma sequência de projetos e compromissos que o fizeram perceber que precisava desacelerar.

“Era, eu precisava respirar, ir para Salvador, cuidar de mim, cuidar do meu corpo”, contou. Lucas explicou que, assim como Vitor, também tem uma relação de muito amor com a profissão. “O meu trabalho não é um trabalho fácil, como qualquer outro, um trabalho que demanda responsabilidade, mas é o que eu amo fazer. É como eu me sinto vivo no mundo, é atuando, é no teatro, é na TV, é no cinema”, declarou.

Apesar da identificação, o ator destacou que precisou aprender a estabelecer limites para não transformar a paixão pela carreira em algo prejudicial . “Eu estou com ele, eu vou defendendo ele, porque eu já vivi isso, mas depois eu fiz terapia e fiquei bem”, afirmou. A experiência pessoal, segundo Lucas, também contribui para a construção do personagem na nova novela.

#porvocê #novela #tvglobo #famosso ♬ som original - PLAY VIEWS @playviewsoficial Um ano após se destacar como Sardinha em “Vale Tudo” e se jogar na “Dança dos Famosos”, Lucas Leto está de volta às novelas. Agora, o ator assume um novo desafio na trama das sete, interpretando o Doutor Vitor em “Por Você”, novela que estreia na próxima segunda-feira (17). Em conversa com o PLAY VIEWS, Leto contou como está sendo viver o personagem, que é obcecado pelo trabalho, e admitiu que já passou por algo parecido. “Já vivi isso, mas depois que fiz terapia fiquei bem”, contou. Após decidir dar uma pausa, ele chegou a viajar para uma serra e passou a olhar para outras áreas da vida: “Minha família, minha religiosidade, meu físico e meus hobbies. Agora eu comecei a fazer aula de luta e a pintar”. Recentemente, Lucas também esteve em produções como “Juntas & Separadas”, “Vermelho Sangue”, ambas do Globoplay, e no filme “O Advogado de Deus”. Vídeo: PLAY VIEWS | #lucasleto





Lucas Leto busca equilíbrio fora da carreira

Depois de decidir fazer uma pausa, o ator passou a dedicar mais atenção a diferentes áreas da vida. Ele contou que começou a dividir o tempo entre a família, a religiosidade, os cuidados com o corpo e novos hobbies.

“Agora tem várias caixinhas: a minha família, a minha religiosidade, minhas orações, meu físico e meus hobbies”, explicou. Entre as atividades, Lucas mantém os treinos e a corrida e recentemente começou a praticar diferentes modalidades de luta. “Tem jiu-jitsu, tem muay thai, tem boxe", brincou.

A pintura também entrou na rotina do ator como uma forma de ocupar a mente com atividades que não estejam relacionadas ao trabalho. Para ele, manter uma rede de apoio próxima também é fundamental. “Minha mãe, meu pai, meus amigos, acho que é a coisa mais importante. As pessoas que estavam esperando você”, destacou.

Novos trabalhos

Antes de assumir o Doutor Vitor em “Por Você”, Lucas Leto esteve em outras produções recentes. O ator participou das séries “Juntas & Separadas” e “Vermelho Sangue”, ambas do Globoplay, além do filme “O Advogado de Deus”.

Durante a conversa, Lucas também comentou sobre “Café com Canela”, projeto do qual acabou não participando por conta da incompatibilidade com a novela. O ator afirmou ser fã do primeiro filme e lamentou não ter conseguido conciliar os trabalhos. “É uma história maravilhosa, o primeiro filme. Eu sou muito fã”, disse.



