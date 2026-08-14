Reprodução/Instagram/@georginagio Cristiano Ronaldo e Georgina se casam em mansão de R$ 210,5 milhões.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casaram em uma mansão milionária. O casal, que oficializou a união na última terça-feira (11) , escolheu um luxuoso imóvel avaliado em 30 milhões de libras, o equivalente a R$ 210,5 milhõe s, localizado na região de Cascais, perto de Lisboa.

O enlace do casal foi mais que exclusivo: contou apenas com a presença de quatro testemunhas e dos cinco filhos do casal. A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, e os três irmãos do jogador, Hugo, Elma e Katia, também não compareceram.

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, os familiares de Cristiano só foram informados sobre o casamento momentos antes da cerimônia acontecer. De acordo com o programa “Dois às 10”, da TVI, a situação poderia provocar problemas entre os familiares.

Mansão luxuosa

O local escolhido para a realização da cerimônia também está sendo apontado como novo lar do casal em Portugal e impressiona pelo tamanho. Com mais de 54 mil metros quadrados, a mansão conta com piscinas, spa privativo, cinema, academia e amplas áreas externas e jardins.

A propriedade fica localizada na região de Cascais, uma das mais valorizadas do país.

Reprodução/Instagram Cristiano Ronaldo e Georgina se casam em mansão de R$ 210,5 milhões.

Acordo pré-nupcial

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez resolveram manter seus bens separados. Eles assinaram um acordo pré-nupcial para definir o regime de bens nesta segunda-feira (10), um dia antes da cerimônia, em um cartório de Lisboa.

A informação foi divulgada pelo jornal Daily Mail, que teve acesso à certidão de casamento e a outros detalhes do momento tão esperado pelos fãs do casal famoso. O documento define que os bens do casal permanecerão separados ao longo do casamento.

A certidão revela ainda que Georgina não adotará o sobrenome do marido e manterá o próprio nome, prática que difere do costume em muitos países europeus.

Reprodução/Daily Mail A certidão de casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.

Relacionamento

Foi em um dia de trabalho na loja da Gucci, que a vida de Georgina Rodríguez mudou completamente. Em 2016, Cristiano Ronaldo visitou o estabelecimento e logo se encantou com a beleza da jovem.

No mesmo ano, eles iniciaram um relacionamento, que foi assumido em 2017. Juntos, eles são pais dos gêmeos Eva e Mateo, de Alana Martina e Bella Esmeralda. Cristiano também é pai de Cristiano Jr., nascido em 2010. O irmão gêmeo de Bella, apelidado de Ángel, morreu durante o parto. Na ocasião, Georgina descreveu o momento como "o mais difícil de sua vida".





Em agosto de 2025, o jogador de futebol pediu a mão da companheira em casamento com um anel avaliado em US$ 5 milhões (cerca de R$ 15 milhões na cotação atual). Ao publicar a imagem da joia nas redes sociais, Georgina escreveu na legenda da postagem: "Sim. Nesta e em todas as minhas vidas".