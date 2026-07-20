Reprodução/Instagram Aline Campos posa de biquíni em lancha luxuosa.

Aline Campos, de 38 anos, encantou os seguidores neste domingo (20) ao posar em novas fotos de biquíni. Por meio das redes sociais, a atriz compartilhou uma sequência de imagens em que aparece renovando o bronzeado a bordo de uma lancha luxuosa, em uma praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Na legenda da publicação, Aline refletiu sobre viver o presente e demonstrou gratidão pelos momentos de descanso. “Domingo em alinhamento com os Astros. Com tempero do RJ, sigo vivendo leve, mas sempre com intensidade no sentir. Presente. Sou muito, muito, muito grata!”, escreveu a beldade.

Nas imagens, a bailarina surgiu deslumbrante, vestindo um biquíni verde cavado. Para completar o look, ela elegeu um lenço azul, que foi amarrado aos cabelos longos, presos em um coque médio. O look valorizou as curvas da morena, que exibiu o abdômen definido e o bumbum torneado. Além disso, Aline também deixou à mostra as dezenas de tatuagens espalhadas pelo corpo.

Nos comentários da publicação, internautas elogiaram a boa forma e a energia positiva da dançarina. “Maravilhosa! Parece uma pintura! Diva Master! A IA [Inteligência Artificial] não consegue replicar, dá bug”, escreveu uma. “A beleza e a paz que exala em contraste com a paisagem”, elogiou outra. “Fui pesquisar o que significa perfeição e apareceu sua foto”, declarou um terceiro seguidor de Aline.





Aline Campos adota cachorro caramelo durante viagem

Aline Campos tem curtido muitas viagens por destinos populares do Brasil e, em uma delas, acabou aumentando sua família de pets. Durante viagem à Itapipoca, em Minhas Gerais, a dançarina acabou se encantando por um cachorro caramelo e fez questão de adotá-lo.

Aline, que estava no local a trabalho, contou como tudo aconteceu por meio de um vídeo compartilhado nas redes sociais. Na ocasião, ela disse que o cachorrinho se aproximou e entrou na casa onde ela estava hospedada com o namorado, Fred Costa. Ela então o alimentou e, na volta da viagem, fez uma oração para saber qual seria o destino do bichinho.

“Fiz uma oração e falei: se ele vai ser mais feliz com a gente, ele vai entrar no carro quando a gente abrir a porta. Se ele quiser ficar, ele não vai entrar”, disse a dançarina.

Reprodução/Instagram Aline Campos e Fred Costa adotam cachorro caramelo durante viagem.

“Na gravação, ela mostra o momento em que o namorado abre a porta do veículo e o cachorro pula no banco traseiro do carro. Acho que temos a resposta, amor”, brincou Aline.

Na legenda da publicação, ela contou que o bichinho apareceu para somar a família de pets, que já conta com 16 gatos e 6 cachorros. “Ele nos escolheu”, afirmou a dançarina. Vale destacar que Fred Costa, é deputado federal filiado ao Partido Renovação Democrática (PRD), e um dos maiores defensores da causa animal do Brasil.