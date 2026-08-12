Reprodução/Globo Raul Gazolla, viúvo de Daniella Perez, homenageia a atriz no dia em que ela faria 56 anos.

Raul Gazolla emocionou os seguidores ao prestar uma homenagem a Daniella Perez, que completaria 56 anos na terça-feira (11). O ator, que foi casado com a atriz, surgiu em um vídeo e abriu o coração sobre a dor da perda precoce da artista, assassinada em 1992.

"Tem datas que o calendário marca, mas o coração já sabia antes. Hoje seria aniversário da Daniella e mesmo depois de tantos anos, a saudade não pede licença. Ela simplesmente chega, chega silenciosa, mas presente como sempre foi", começou o ator de 71 anos.

Na sequência, o artista desabafou sobre a dor do luto. Segundo ele, a passagem do tempo não muda nem acaba com a saudade das pessoas que já se foram.

"A saudade não pede licença. Ela simplesmente chega, chega silenciosa, mas presente como sempre foi. O luto não tem prazo. Ninguém te avisa isso. As pessoas imaginam que o tempo apaga, mas o tempo não apaga absolutamente nada. O tempo apenas ensina a carregar", declarou Raul na gravação.

Na homenagem, o ator ainda destacou que Daniella Perez é lembrada com carinho por todos aqueles que a conheceram em vida. "Nessa data tão especial não quero falar sobre como você (Daniella) foi (morta). Eu quero falar sobre quem você foi e sobre como a sua existência ainda ilumina quem teve o privilégio de te conhecer", disse Raul Gazolla.

"Em qualquer lugar que você esteja, você continua aqui em cada memória, em cada sorriso de quem te amou. Em cada vez que alguém fala o seu nome com carinho, com saudade. E com amor" Raul Gazolla

Nos comentários da postagem, seguidores elogiaram a postura do ator, mesmo após 33 anos da morte da atriz. "Quando o amor é verdadeiro ultrapassa o tempo, a saudade, as vidas! Raridade um amor assim!", escreveu um. "Esse homem realmente amava essa mulher", declarou outro. Famosos também deixaram mensagens de carinho na publicação. "Que lindo", escreveu Giovanna Lancellotti."Que homenagem linda da nossa querida Dani", disse Marcelo Novaes.





Glória Perez homenageia Daniella Perez

A renomada autora de telenovelas Glória Perez também usou as redes sociais para homenagear a filha, Daniella Perez. A escritora compartilhou uma série de imagens raras da filha ainda bebê.

Nos cliques, Glória Perez posa sorridente, segurando Daniella ainda em diferentes momentos de seus primeiros meses de vida. A autora também publicou a foto do carimbo do pezinho da filha, registro feito em maternidades, que serve para a identificação oficial do recém-nascido e registro civil.

"11 de agosto de 1970, o dia em que todos os sonhos, todas as bençãos, todos os encantos e alegrias da vida couberam no meu colo", escreveu Glória na legenda da publicação.

Reprodução/Instagram/@gloriafperez Glória Perez homenageia Daniella Perez no dia em que ela completaria 56 anos.

A morte de Daniella Perez

Daniella Perez foi vítima de um assassinato brutal que tirou a sua vida com apenas 22 anos, em 28 de dezembro de 1992. A atriz recebeu 18 punhaladas de tesoura e não teve chances de reagir. As investigações apontaram o ator Guilherme de Pádua (1969-2023) e a então esposa, Paula Thomaz, como os responsáveis pelo crime.

Na época, Pádua e Perez contracenavam juntos na novela "De Corpo e Alma", exibida pela TV Globo. Na trama, eles faziam par romântico e interpretavam os personagens Yasmin Bianchi e Bira.

Reprodução/Instagram Guilherme de Pádua e Daniella Perez na época em que atuavam juntos.

Segundo a acusação, o crime teria sido motivado por inveja e ressentimento, uma vez que o ator buscava insistentemente mais destaque para seu personagem na novela, que foi escrita por Glória Perez, mãe da vítima.

Segundo as investigações, Guilherme teria abordado Daniella após o fim das gravações e a obrigado a entrar em seu carro. O veículo foi conduzido por Paula Thomaz até o local onde o crime aconteceu.

Reprodução - 29.07.2022 Paula Thomaz e Guilherme de Pádua se casaram no início dos anos 90.

Em 1997, Guilherme de Pádua foi sentenciado a 19 anos de prisão e enquanto Paula Thomaz a 18 anos e 6 meses pelo assassinato da atriz, classificado como homicídio qualificado por motivo torpe e sem chance de defesa para a vítima.

Apesar das penas estipuladas, Guilherme de Pádua e Paula Thomaz - que foram presos em janeiro de 1993 - deixaram a prisão em 1999, após cumprirem pouco mais de seis anos de prisão.