Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco

Deborah Secco postou nas redes sociais seu reencontro com seu personal trainer, Rafa Lund, na última terça-feira (11). A atriz publicou um vídeo ao lado do profissional e amigo de longa data.

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No registro, a intérprete explicou que tem mais de 10 anos de parceria profissional com Lund e destacou que ele foi responsável por ensiná-la sobre exercícios físicos. Ela contou ainda que volta ao espaço de tempos em tempos para rever o treinador.

Já dentro do estabelecimento, durante a sessão de exercícios, a atriz também falou sobre o significado do reencontro. “Após muitos anos, treinar com o Rafa sempre me emociona. Melhor treino da vida”, disse. Rafa, então, explicou que o treino seria adaptado apenas para a atriz e à condição física atual dela, já que ela não vinha utilizando máquinas de musculação com frequência.

Nas imagens, é possível ver a veterana realizando diferentes exercícios para as pernas, como extensão de pernas, afundo com halteres e kettlebells, elevação pélvica e movimentos em aparelhos de musculação.

Já em outro momento, após uma série na barra guiada, a famosa comentou que havia aprendido aquele exercício especificamente com o próprio Rafa.“Esse exercício eu aprendi a fazer com o Rafa e mais ninguém. Gostou, né?”, relembrou a atriz. Assim, na cadeira extensora, o treinador fez questão de acompanhar de perto a execução.

Perto de encerrar o vídeo, os dois apareceram juntos para mostrar as novas instalações da academia. A intérprete falou sobre a ampliação do espaço, e Lund comentou que a estrutura passou a contar com dois ambientes, um destinado a atendimentos individuais e outro para aulas. “Agora tem dois ambientes. Dois ambientes. Um só para um e outro para aulas para você”, declarou.





Atriz fala sobre amizade com personal

Bastante orgulhosa com a evolução do amigo, Deborah voltou a falar sobre a relação que os dois cultivaram por tantos anos.“Cara, nem sei dizer. O Lund já tá há mais de 20 anos na minha vida fazendo a diferença”, destacou.

Já na legenda da publicação, ela pontuou que atualmente realiza parte dos treinamentos em casa, com o conhecimento que adquiriu com as orientações do personal.

Treinei com o Rafa mais de 10 anos… temos uma história juntos, ele me ensinou tudo que eu sei sobre exercício físico… Hj eu treino em casa graças a consciência corporal que conquistei com ele, mas vira e mexe eu vou lá na Lund Trainers matar a saudade Deborah Secco, atriz.





Por fim, Deborah contou que aproveitou a visita para conhecer o novo espaço. “E dessa vez fui conhecer o novo espaço, a Lund Trainers e fiquei apaixonada!!! Juntos pra sempre”, concluiu.



