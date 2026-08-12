Reprodução/Divulgação Angel Ferreira é ex-ator da Globo que largou o RJ e hoje mora em um ônibus sem luz elétrica.

Angel Ferreira, conhecido anteriormente como Igor Angelkorte, está vivendo uma nova fase na carreira e na vida pessoal. O ator, que está afastado das novelas, deixou o Rio de Janeiro e passou a morar na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, onde adaptou um antigo ônibus para viver em meio à natureza. O novo lar do artista não tem energia elétrica ou saneamento.

A mudança de endereço faz parte de um processo de renovação pessoal e artística. Em dezembro de 2024, o ator adotou o nome Angel Ferreira, troca que ele descreveu como um marco simbólico em sua trajetória.

Para o ator, a decisão também está relacionada à vontade de se desprender da identidade anterior, com a qual ele não se identifica mais, para assim, se permitir experimentar novas formas de existir.

"Fui experimentando outros heterônimos e brincando de assinar de outras formas. Comecei a brincar com meu nome e a, de novo, pensar que tem alguma coisa que morreu em mim nos últimos anos, algum estado de ser. Como uma lagarta que passa pela crisálida e se torna uma borboleta e já não se chama mais lagarta", revelou Angel em entrevista ao site Heloísa Tolipan.

De acordo com o ator, a decisão também está ligada à ruptura com padrões preestabelecidos, inclusive de gênero associado ao seu nome de batismo. "Fui me desidentificando com o nome, inclusive com Igor, que é algo muito demarcado no gênero masculino", explicou.

O ator ainda afirmou que a mudança de nome foi motivada pelo desejo de reforçar a ideia de transformação constante, que é parte de todos nós.

"Tem um risco, mas eu não tomo decisões fundamentais na minha vida com base no retorno financeiro. O fundamental é realmente ter um nome que me lembra que eu posso ser muitas coisas. A possibilidade de mudança pertence a todos nós, e é assim que a gente pode mudar, inclusive o nosso nome. Fico curioso de ver o que essa mudança pode trazer para minha carreira", completou Angel.







Quem é Angel Ferreira

Nascido em 18 de dezembro de 1987, no Rio de Janeiro, Angel Ferreira tem formação em teatro pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL). Ele iniciou sua trajetória na televisão em 2010, com uma participação na novela "Araguaia", da Globo. Desde então, acumulou papéis que ajudaram a construir uma carreira sólida nas telinhas.

Entre as principais produções globais que o ator participou estão: "Além do Horizonte" (2013), "Babilônia" (2015), "Justiça" (2016), e "O Outro Lado do Paraíso" (2017). O papel mais recente de Angel nas telinhas ocorreu em 2023, quando ele interpretou Cacá, em "Terra e Paixão".

Atualmente o ator está em cartaz com a peça "Sidarta", uma adaptação do livro homônimo do autor alemão Hermann Hesse.

Apesar de discreto com relação a vida pessoal, Angel teve dois namoros públicos. De 2012 a 2015, ele namorou a atriz Aline Fanju. O ator também namorou Camila Pitanga de 2015 até 2017.

Reprodução/Instagram/@camilapitanga Ex de Camila Pitanga largou o RJ e hoje mora em um ônibus sem luz elétrica.



