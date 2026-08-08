Reprodução/Instagram/@carladiaz Carla Diaz vive em refúgio luxuoso em São Paulo.

Carla Diaz, de 35 anos, costuma ser extremamente discreta quando o assunto é sua vida pessoal. No entanto, recentemente, ela matou a curiosidade dos fãs e mostrou um pouco a entrada de sua mansão, localizada em São Paulo.

Na ocasião, ela filmou sua cachorrinha escondida entre o jardim que está localizado próximo ao hall de entrada. O imóvel foi adquirido pela atriz em 2025 e conta com 2 mil m².

A compra do imóvel marcou um momento especial da carreira de Carla Diaz. Após 20 anos vivendo no Rio de Janeiro, ela retornou a São Paulo.

Antes de se mudar, ela fez uma reforma no espaço e o redecorou com obras de arte. Em entrevista ao Gshow, concedida em 2024, a atriz revelou que o imóvel possui adega, piscina, cinema e oito quartos.

Na época, Carla Diaz celebrou sua nova conquista: “Não gosto de falar muito porque parece ostentação, mas foi conquistado com muito trabalho. Sempre morei em apartamento, e agora aconteceu essa oportunidade. A casa tem mais de 2 mil m², fiquei encantada. Ter minha casa própria para colocar meus cachorros e constituir minha família. É uma grande realização“, declarou a artista.







Carla Diaz vive vilã em nova produção da Globo

Carla Diaz está vivendo uma ótima fase na carreira. Recentemente, a atriz estreou como a vilã Liz, na novela em formato vertical "Então É Amor?", do Globoplay. Na produção, a personagem ardilosa é a noiva de Vicente (Miguel Borges), que se apaixona por Rosa (Arianne Botelho), uma amiga de infância.







Na trama, Rosa é filha de uma funcionária da família de Vicente e os dois se tornam melhores amigos ainda na infância. Durante o período em que conviveram juntos, a relação floresceu ainda mais, porém, acabou interrompida quando ele se mudou para Londres para estudar.

A distância fez com que eles perdessem contato ao longo dos anos, enquanto seguiam caminhos diferentes. Já adultos, os dois se reencontram quando Vicente retorna ao Brasil. Na segunda fase do folhetim, Rosa continua ligada à família do jovem, já que largou o sonho de ser paisagista para assumir o antigo cargo da mãe, e Vicente fica noivo da ambiciosa Liz.

O reencontro reacende a conexão construída na infância, que resulta no nascimento de um grande amor. Apesar da força do sentimento, a relação enfrenta diversos obstáculos, incluindo a presença de Liz, que chega determinada a proteger seu relacionamento e afastar Rosa de uma vez por todas.