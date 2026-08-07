Reprodução Instagram Erika Januza curte viagem de biquíni após desabafar sobre fim de namoro

Erika Januza, de 41 anos, aproveitou uma pausa na rotina profissional para curtir dias de descanso na Chapada dos Veadeiros, no nordeste de Goiás. Nesta sexta-feira (7), a atriz atualizou o feed com uma sequência de fotos de biquíni durante a viagem e compartilhou registros do momento com os seguidores.

Solteira após o fim do relacionamento com Arlindinho, Erika tem conciliado diferentes compromissos profissionais. Atualmente, ela integra o elenco de "A Nobreza do Amor" e também participa do "Saia Justa", do GNT. O período na Chapada dos Veadeiros surgiu como uma oportunidade para aproveitar um intervalo entre as atividades.

Reprodução Instagram Erika Januza





Desabafo sobre o fim do relacionamento

O término do namoro ganhou repercussão após imagens de Arlindinho em uma casa de swing serem divulgadas. Em julho, durante o "Saia Justa", Erika falou sobre o impacto que a situação teve em sua vida e afirmou ter se sentido desrespeitada após o vazamento do conteúdo.

"Tá tudo bem e, de repente, você acorda com uma foto e com um vídeo de uma pessoa ferindo o seu inegociável. Te desrespeitando, colocando a sua história, o seu nome, o seu relacionamento, o seu combinado no chão. Irresponsabilidade emocional", lamentou a atriz na ocasião.

Erika também afirmou que não se arrepende da forma como viveu o relacionamento. Segundo ela, apesar do desfecho, os sentimentos que teve durante a relação foram verdadeiros.

"Eu entreguei tudo de bom que eu tinha pra entregar. Não me arrependo. Não me arrependo de ter compartilhado os momentos felizes, de ter vivido, porque eu amei. Posso dizer que eu amo porque não tem como amar ontem, aconteceu hoje, deixei de amar. Não sou uma pessoa que ama de forma falsa", declarou.





Pedido de desculpas

Após a repercussão das imagens, Arlindinho também se manifestou publicamente sobre o episódio. O cantor reconheceu que suas atitudes causaram decepção e direcionou um pedido de desculpas a Erika.

"O que realmente importa é que minhas atitudes decepcionaram pessoas que não mereciam passar por isso. A Érika, quero pedir desculpas publicamente. E reafirmo aqui o que falei pessoalmente. Sinto muito por ter decepcionado você. Tenho muito respeito pela sua história e pela mulher que você é", afirmou.



