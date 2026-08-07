Reprodução/Internet Globo reage a processo de Pedro Henrique e usa fala do ex-BBB 26 para contestar milhões

A Globo acusa Pedro Henrique Espindola, participante do BBB 26, de agir de má-fé no processo em que cobra R$ 4,2 milhões da emissora por uma suposta quebra contratual. O ex-BBB pede a anulação da rescisão de seu contrato e indenizações por danos morais e materiais. A empresa sustenta que o ambulante busca enriquecimento ilícito com a ação, que tramita sob segredo de Justiça no Rio de Janeiro.

Pedro Henrique deixou o BBB 26 em 18 de janeiro, depois de tentar beijar à força Jordana Morais. O episódio resultou no indiciamento do participante por importunação sexual. Agora, a disputa entre o ex-BBB e achegou à Justiça com pedidos de reparação financeira. Segundo informações da Folha de S.Paulo, a defesa do ambulante não se manifestou sobre os argumentos apresentados pela emissora no processo.

Globo usa declaração de Pedro Henrique contra ex-BBB 26

A ação foi inicialmente apresentada no Paraná, mas acabou transferida para o Rio de Janeiro. O processo terá uma audiência de instrução no próximo dia 25, quando ocorrerão a apresentação de provas e uma tentativa de conciliação entre as partes.desistiu de pedir que uma retratação fosse lida no Jornal Nacional, porém manteve a solicitação de direito de resposta relacionada aos acontecimentos de sua participação no reality.

Para sustentar sua contestação, a Globo anexou ao processo uma entrevista concedida por Pedro Henrique em julho. Durante a conversa com um influenciador, o ex-participante falou abertamente sobre a expectativa financeira envolvendo a ação judicial.

A emissora considera que as declarações ajudam a demonstrar uma suposta intenção de obter vantagem financeira indevida e as apresentou como parte dos argumentos usados em sua defesa diante da cobrança milionária. “Vamos ficar ricos”, disse. “Não ganhamos o prêmio [do programa], mas vamos ganhar a ação. Vou arrancar dinheiro de você, Globo! Vou arrancar!”.

Os advogados dasustentam que a manifestação pública de Pedro Henrique reforça a acusação de má-fé apresentada no processo. Para a empresa, uma disputa sobre a validade da rescisão contratual não pode servir como instrumento para obtenção indevida de recursos. O canal apresentou esse entendimento à Justiça ao contestar os pedidos do ex-BBB, que pretende receber indenizações por danos morais e materiais decorrentes de sua saída do programa.

“Enriquecer não pode ser uma questão de uma discussão dessa natureza”, diz a Globo no documento apresentado à Justiça. A emissora não comenta processos judiciais fora dos autos. Além disso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou sigilo sobre as provas reunidas no caso, o que restringe o acesso público aos documentos e demais elementos usados pelas partes para sustentar suas respectivas versões na disputa.