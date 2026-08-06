Reprodução/Instagram Lane Cavalcante, bailarina de Leonardo

A bailarina Lane Cavalcante , 39, voltou ao holofotes após chamar a atenção no último show do cantor Leonardo. Depois de viralizar por causa dos figurinos ousados e do corpo malhado e cheio de curvas, a influenciadora resolveu abrir o jogo e falou sobre as comparações entre ela e Poliana Rocha, esposa do sertanejo.

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Há alguns meses, vêm circulando nas redes sociais comparações entre as duas loiras, já que, além da cor do cabelo, elas também possuem algumas características físicas parecidas. Ao comentar sobre o assunto, a dançarina destacou que leva isso como um elogio.

“Desde que entrei no balé, existe essa comparação, não só nos comentários dos meus vídeos, mas também pessoalmente! Não é que sejamos iguais, porém, por sermos loiras... Poliana é uma mulher belíssima, se cuida bastante, tem um corpo maravilhoso! Então, as pessoas realmente sempre falam sobre isso! E eu encaro como um elogio, pois acho ela belíssima!”, declarou Lane ao Retratos da Vida.





Ainda durante a conversa, a bailarina de Leonardo falou sobre o fato de seu bumbum ser natural ou resultado de procedimentos estéticos. Sincera, ela contou que, sim, fez alguns procedimentos, mas que isso não faz com que deixe de se cuidar e praticar uma rotina de exercícios.

“Sempre digo que os procedimentos estéticos e reparadores vieram para complementar um trabalho que já existe. Eu sempre fiz questão de ser transparente e responder a todas as minhas seguidoras sobre o que eu faço e também sobre os meus cuidados, não só com o glúteo, mas também com a minha rotina diária!", explicou.

Reprodução/Instagram Lane Cavalcante, bailarina de Leonardo





"Tenho prótese de silicone desde 2011 e fiz um retoque com PMMA, além de bioestimulador de colágeno e BodyIncision para tratar as celulites”, completou.

“Mas o que sustenta o resultado é a disciplina com os treinos, a alimentação e os cuidados diários. Os procedimentos ajudam a potencializar os resultados, mas o que realmente faz a diferença é a dedicação diária. Faço isso porque me sinto bem e porque meu corpo é essencial para a minha profissão. Estar confiante no palco também faz parte de entregar um bom espetáculo", disse.

Reprodução/Instagram Lane Cavalcante





Além da dança, Lane destacou que sempre dá um jeito de treinar todos os dias, mesmo com uma rotina intensa de viagens e shows. “Sempre que chego às cidades, já procuro uma academia”, acrescentou.

Quem é Lane Cavalcante?

Nascida em Fortaleza, no Ceará, Lane tem 39 anos e é mãe de uma menina de 11 anos, fruto de seu relacionamento com o cantor Léo Magalhães. Além da dança , ela faz trabalhos como modelo e conta com quase 300 mil seguidores no Instagram, onde realiza parcerias e compartilha sua rotina de viagens.

Antes de trabalhar com Leonardo, a bailarina já dançou na banda Aviões do Forró e nos shows de Wesley Safadão."Sempre foi um sonho", afirmou ela ao ser anunciada como nova bailarina do sertanejo, em janeiro de 2025.



