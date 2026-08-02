Reprodução/Instagram Roberto de Carvalho e Lilibeth Monteiro surgem juntos em nova foto.

Ao que tudo indica, Roberto de Carvalho, de 73 anos, viúvo de Rita Lee (1947-2023), está vivendo um novo romance após a morte da artista. Neste sábado (1), o músico voltou a aparecer ao lado da ex-namorada, Lilibeth Monteiro, com quem teve um relacionamento na adolescência, antes de conhecer a cantora.

Por meio das redes sociais, Roberto publicou duas fotos em que os dois posam sorridentes. Em julho, o suposto casal já havia sido visto junto em Paris.

Nos comentários de uma das postagens compartilhadas pelo artista, seu filho mais velho, o músico Beto Lee, demonstrou apoio à nova relação, comentando um coração vermelho. Assim como ele, famosas como Marisa Monte, Flora Gil, Mônica Martelli, Fafá de Belém, Emanuelle Araújo e Cissa Guimarães também escolheram o emoji carinhoso para comentar a publicação.

A jornalista Leilane Neubarth também demonstrou o seu apoio à Lilibeth e Roberto.“Lindo de viver”, escreveu. A cantora Marina Lima foi outra que deixou uma mensagem para o músico. “Que bom meu amigo! Curta a vida, você merece muito!”, disse. A apresentadora Astrid Fontenelle ainda declarou: “O amor cura! Bom te ver feliz”.





Quem é Lilibeth Monteiro

Lilibeth Monteiro de Carvalho é vice-presidente do Grupo Monteiro Aranha, e membro do Conselho de Administração. Ela é a filha mais nova do empresário Joaquim Monteiro de Carvalho, um dos nomes marcantes da indústria nacional.

Após o fim do namoro com Roberto na juventude, ela se casou com o Ex-Presidente da República, Fernando Collor, com quem teve dois filhos: Aron, de 50 anos, e Joaquim, de 48.

O casamento com Collor chegou ao fim em 1980, mas Lilibeth não desistiu do amor. Tempos depois, ela se casou com o banqueiro Aldo Floris, com quem teve mais um filho, Sérgio. A empresária também adotou uma menina, chamada Constança. O terceiro marido dela foi o cineasta Euclydes Marinho.

Já em 2004, ela teve uma união estável com o ex-modelo Walter Rosa, com quem teve mais uma filha, Nina Rosa, fruto de uma inseminação realizada na clínica de Roger Abdelmassih.

Casamento com Rita Lee

Rita Lee e Roberto de Carvalho se conheceram em 1976, em um festival de música de Saquarema, em São Paulo. No mesmo ano, eles assumiram o namoro através do cantor Ney Matogrosso e, a partir de então, seguiram a vida juntos, até o falecimento da cantora, em 2023, após anos de luta contra um câncer de pulmão.

Reprodução O cantor será responsável por cantar músicas da artista





O casamento, que só foi oficializado 20 anos depois, em 1996, durou quase 50 anos. Juntos, eles tiveram três filhos: Beto, de 49 anos, João, de 47, e Antônio, de 45.

Parceiros para além do amor, Rita Lee e R oberto de Carvalho também colecionam colaborações musicais. Juntos, eles escreveram algumas das músicas mais populares da música brasileira como "Amor e Sexo", "Erva Venenosa" e "Mania de Você".