Reprodução/Instagram Ainhi García deixa de seguir Nico Williams após flagra com mulheres em iate.

O nome do jogador Nico Williams, de 24 anos, foi envolvido em uma polêmica na última sexta-feira (31) após sua namorada, a modelo Ainhi García, deixar de segui-lo nas redes sociais. A atitude aconteceu após a repercussão de fotos que mostram o jogador a bordo de um iate luxuoso, acompanhado de várias mulheres, durante férias na Itália.

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O flagra passou a ser amplamente divulgado pela imprensa espanhola, o que reforçou boatos sobre uma possível crise no relacionamento do jogador com a modelo.

As imagens, registradas por um paparazzi em uma ilha da Sicília, mostram o atacante da seleção espanhola e do Athletic Club curtindo um passeio de iate, cercado por mulheres. Em uma das fotos, Nico aparece em clima de intimidade, abraçado com uma delas, cena que rapidamente viralizou e dividiu opiniões entre os fãs do jogador.

🚨 Nico Williams ve kız arkadaşı Ainhi García ayrıldıklarını duyurdu. 👀 Alışveriş için AVM'ye gittiği sırada Nico'yu Ibiza'da bir teknede üç kızla sarhoş halde yatakta yakalayan Ainhi García, eşyalarını toplayıp Ibiza'yı terk etti.. pic.twitter.com/DAqYg7J1ni— FUTA (@futaspor) July 29, 2026







Namorada deixa de seguir Nico Williams

Não demorou muito para que as fotos chegassem ao conhecimento de Ainhi García. Pouco tempo depois da divulgação dos flagras, seguidores perceberam que a modelo deixou de seguir o jogador no Instagram. Apesar do unfollow, as fotos do casal permanecem no perfil da modelo na rede social. Nico, por sua vez, continua seguindo a Ainhi no Instagram, porém, apagou todas as fotos que tinha ao lado da namorada.





Após a repercussão mundial do assunto, a modelo publicou uma mensagem enigmática: “Só porque você ama o oceano não significa que deva se afogar nele”, dizia a postagem. Para acompanhar o texto, García escolheu a música “The Night We Met”, sucesso da banda Lord Huron. A letra da canção, uma pessoa apaixonada pede para ser transportada de volta para o momento em que conheceu o amado. “Leve-me de volta para a noite que nos conhecemos”, diz um trecho do refrão.





Até o momento, nenhum deles se pronunciou publicamente sobre o caso. Mesmo depois da polêmica, o jogador segue curtindo as férias normalmente nos cartões postais paradisíacos da famosa cidade o Sul da Itália.

Quem são Nico Williams e Ainhi García

Nico Williams é considerado um dos jogadores mais promissores do futebol europeu. Aos 24 anos, o atleta conquistou sua primeira Copa do Mundo, com a vitória da Espanha sobre a Argentina por 1 a 0. Atualmente, Nico atua como atacante do Athletic Club, ao lado de seu irmão mais velho, Iñaki Williams.

Já Ainhi García, de 22 anos, é uma modelo, influenciadora e engenheira de Inteligência Artificial (IA). Com mais de 185 mil seguidores no Instagram, a jovem costuma publicar conteúdos voltados para moda, estilo de vida e viagens.