Reprodução/Instagram/@marcelomc13 Marcelo Pereira detona o MasterChef

O ex-participante Marcelo foi eliminado do quarto episódio do MasterChef Brasil 2026. Na atração, ele fez uma bisteca ao molho de cerveja com farofa de banana e bacon; porém, a carne suína ficou dura e seca. Entretanto, ele utilizou de suas redes sociais para debochar da produção do reality

No programa, o cozinheiro foi bastante criticado por Helena Rizzo, que afirmou que o participante parecia "brincar de comidinha". Mas, na quarta-feira (29), ele utilizou suas redes sociais para detonar o formato da atração.

"Já vou lavar minha alma aqui. Desde as gravações, geral estava achando uma palhaçada essa edição ser praticamente em grupo. Pediam cozinha e botavam a gente para fazer gincana", disse no X.

Nos comentários, ainda disse: "Ontem mesmo alguém que cozinha muito bem saiu por conta dessas palhaçadas. Não estou justificando minha derrota, apenas provando meu ponto", ressaltou.

Reprodução/X/@mc13_marcelo Marcelo Pereira detona MasterChef

Marcelo ainda disse que os integrantes da repescagem ficaram chateados ao fazerem a prova em grupo e a intitulou como "MasterTeam Brasil".

Marcelo deixou o MasterChef em junho

Em junho, quando deixou a atração, o ex-participante chegou a fazer um textão sobre sua participação na atração.

"Infelizmente, chegou ao fim a minha participação no MasterChef, e ela foi muito mais curta do que eu gostaria. E vai ter textão sim! Sem dúvidas, entrei no programa para ganhar e mostrar todo o meu amor pela cozinha", disse.

Mesmo não tendo conseguido transmitir isso da forma que eu queria nos meus pratos, sinto que demonstrei esse amor na minha felicidade de estar ali e na honra imensa que foi cozinhar para aquelas lendas Marcelo Pereira

"A todos que gostaram de mim e se identificaram comigo de alguma forma, o meu mais sincero obrigado. E aos que não gostaram… um beijo também", debochou.

Sobre o MasterChef Brasil

A atração é comandada por três chefs jurados; a mudança ocorreu, principalmente, com a saída de Ana Paula Padrão da apresentação. A competição de culinária da Band agora é liderada pelo trio de jurados.

Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo seguem no prumo da atração. O programa tem como objetivo encontrar o melhor cozinheiro do país por meio de provas duras e que exigem muito esforço.



