O ex-participante Marcelo foi eliminado do quarto episódio do MasterChef Brasil 2026. Na atração, ele fez uma bisteca ao molho de cerveja com farofa de banana e bacon; porém, a carne suína ficou dura e seca. Entretanto, ele utilizou de suas redes sociais para debochar da produção do reality
No programa, o cozinheiro foi bastante criticado por Helena Rizzo, que afirmou que o participante parecia "brincar de comidinha". Mas, na quarta-feira (29), ele utilizou suas redes sociais para detonar o formato da atração.
"Já vou lavar minha alma aqui. Desde as gravações, geral estava achando uma palhaçada essa edição ser praticamente em grupo. Pediam cozinha e botavam a gente para fazer gincana", disse no X.
Nos comentários, ainda disse: "Ontem mesmo alguém que cozinha muito bem saiu por conta dessas palhaçadas. Não estou justificando minha derrota, apenas provando meu ponto", ressaltou.
Marcelo ainda disse que os integrantes da repescagem ficaram chateados ao fazerem a prova em grupo e a intitulou como "MasterTeam Brasil".
Marcelo deixou o MasterChef em junho
Em junho, quando deixou a atração, o ex-participante chegou a fazer um textão sobre sua participação na atração.
"Infelizmente, chegou ao fim a minha participação no MasterChef, e ela foi muito mais curta do que eu gostaria. E vai ter textão sim! Sem dúvidas, entrei no programa para ganhar e mostrar todo o meu amor pela cozinha", disse.
Mesmo não tendo conseguido transmitir isso da forma que eu queria nos meus pratos, sinto que demonstrei esse amor na minha felicidade de estar ali e na honra imensa que foi cozinhar para aquelas lendas Marcelo Pereira
"A todos que gostaram de mim e se identificaram comigo de alguma forma, o meu mais sincero obrigado. E aos que não gostaram… um beijo também", debochou.
Sobre o MasterChef Brasil
A atração é comandada por três chefs jurados; a mudança ocorreu, principalmente, com a saída de Ana Paula Padrão da apresentação. A competição de culinária da Band agora é liderada pelo trio de jurados.
Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo seguem no prumo da atração. O programa tem como objetivo encontrar o melhor cozinheiro do país por meio de provas duras e que exigem muito esforço.