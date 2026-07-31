Reprodução SBT Funcionária da limpeza surpreende ao invadir estúdio do "Fofocalizando" durante programa

Uma situação inusitada marcou a edição especial de 10 anos do "Fofocalizando", exibida ao vivo nesta sexta-feira (31), no SBT. Durante a transmissão, uma funcionária da equipe de limpeza entrou no estúdio segurando uma vassoura, aparentemente sem perceber que o programa já estava no ar. O momento surpreendeu os apresentadores, mas foi rapidamente transformado em uma cena de descontração por Gabriel Cartolano, que convidou a colaboradora a participar da atração.

Após notar a presença da funcionária no estúdio, Gabriel Cartolano conduziu a situação com bom humor. Em vez de interromper a gravação, o apresentador convidou a colaboradora para se sentar e participar da celebração.

Identificada como Maria Helena, ela contou que trabalha há cerca de um ano no SBT. Cartolano aproveitou a oportunidade para agradecer pelo trabalho realizado na emissora.

"Senta aqui. Como é seu nome? (...) Quanto tempo você trabalha aqui no SBT? Tem um ano aqui? Tá gostando? Muito obrigado pelo seu trabalho", disse o apresentador.

Reprodução SBT Maria Helena e Gabriel Cartolano

Funcionária participou da homenagem

Além da conversa, Maria Helena ganhou espaço na edição especial. Cartolano pediu que ela anunciasse a próxima reportagem da retrospectiva dos 10 anos do programa.

"Você vai me ajudar naquela câmera ali. Aí você fala assim: 'Parte dois da história do Fofocalizando'", orientou.

Programa celebrou uma década no ar

A edição comemorativa relembrou momentos marcantes da trajetória do "Fofocalizando" desde sua estreia. Ao longo da transmissão, foram exibidas imagens de antigos apresentadores e comentaristas que passaram pela atração, como Ana Paula Renault, Cariúcha, Mara Maravilha e Leão Lobo, além de reportagens que resgataram diferentes fases do programa até a formação atual.

A comemoração também contou com uma plateia especial, formada por fãs, convidados e jornalistas especializados em entretenimento e celebridades, segmento que sempre esteve no centro da cobertura da atração. O iG esteve entre os convidados da comemoração.











