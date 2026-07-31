Reprodução/Internet Reis voltará com capítulos inéditos em setembro

A Record voltará a exibir duas novelas inéditas em sequência no horário nobre a partir de setembro. Iludida estreia no dia 25 de agosto, às 21h, enquanto Reis retomará capítulos inéditos na faixa das 22h. A produção bíblica deixou de apresentar novos capítulos na TV aberta há mais de dois anos e retornará após o fim da reapresentação da fase A Divisão.

As temporadas A Emboscada e A Esperança encerrarão a trajetória dena emissora paulista. Antes disso, a Record lançará A Divisão na próxima segunda-feira (3). A reapresentação ocupará o horário até a retomada da novela bíblica, prevista para setembro.

Iludida, título brasileiro de Sadakatsiz, alcançou mais de 60 países e adapta a série britânica Doctor Foster (2015). A história tem Cansu Dere, intérprete de Zeynep em Mãe (2016), e Caner Cindoruk, o Sarp de Força de Mulher (2016), como protagonistas. A produção turca lançada em 2020 substituirá Coração de Mãe, cujo último capítulo irá ao ar em 24 de agosto.

Iludida marca nova aposta da Record

Na trama da Record, Asya é uma médica respeitada que construiu uma vida aparentemente perfeita com Volkan e o filho Ali, papel de Alp Akar. A rotina muda quando ela descobre indícios de traição do marido. A desconfiança cresce e leva a personagem a um confronto psicológico no qual cada revelação expõe novas mentiras e abala suas relações pessoais.

Asya abandona a posição de mulher enganada e decide revelar a conduta de Volkan. Cercada por pessoas que escondem suas reais intenções, ela enfrenta conflitos que colocam seus limites morais e emocionais à prova. O elenco também reúne Gozde Seda Altuner, Berkay Ates, Bennu Yildirimlar e Safak Baskaya, nomes conhecidos de outras produções turcas exibidas pela Record. A produção é uma adaptação da série de televisão britânica Doctor Foster.

A novela Iludida foi gravada em Tekirdag, cidade localizada às margens do Mar de Marmara. A produção turca combina o conflito central com figurinos e fotografia ligados ao suspense da história. A trama é escrita por Kemal Hamamcıoğlu e Dilara Pamuk na primeira temporada, contando com a colaboração de Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan, Elif Öner, Kubilay Kara, İrem Pelin Sönmezer e Nuriye Bilici na segunda temporada, e é dirigida por Neslihan Yeşilyurt.