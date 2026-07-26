Reprodução/Instagram Mãe do cantor saiu em defesa do momento que o filho vive

Poliana Rocha movimentou as redes sociais neste domingo (26), ao abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram. Entre os diversos questionamentos enviados por seguidores e fãss, um chamou atenção ao abordar a atual fase pessoal de seu filho, o cantor Zé Felipe, que recentemente voltou aos holofotes após ser visto em clima de romance no Rio de Janeiro.



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O pronunciamento da mãe acontece poucas horas após o nome do ex de Virginia tomar conta das redes sociais devido a registros em que aparece aos beijos com a influenciadora Lara Jucah, ex do cantor Orochi, durante um after party na capital fluminense.





Questionada diretamente sobre o que achava da fase de solteiro do filho, Poliana demonstrou maturidade ao lidar com o assunto. A empresária destacou que apoia o crescimento e a liberdade do filho.

"Todo filho cresce, segue o próprio caminho e tem o direito de viver cada fase da vida. O que traz paz ao coração de uma mãe é saber que ele sempre honrou os compromissos que assumiu e respeitou quem esteve ao seu lado dele!!!!!", escreveu Poliana. A resposta foi muito comentada pelos fãs, que elogiaram a postura ponderada de Poliana Rocha diante da exposição da vida pessoal de Zé Felipe.







Affair com Lara Jucah

A declaração de Poliana aconteceu no contexto da alta repercussão de vídeos e fotos envolvendo Zé Felipe, no Rio de Janeiro. Antes do flagra ganhar a internet, a própria Lara Jucah já havia dado indícios de sua presença no evento ao publicar registros nos stories do Instagram assistindo ao show do sertanejo na cidade.

De acordo com imagens divulgadas inicialmente em perfis de fofoca no Instagram, Zé Felipe e Lara foram vistos trocando beijos na festa. Fontes próximas apontam que os dois deixaram o local de forma discreta pelos fundos, de mãos dadas, entraram no mesmo veículo e seguiram para um after, onde permaneceram juntos durante toda a noite em clima de casal.



