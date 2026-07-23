Reprodução/Instagram Cantor anunciou seu retorno após um hiato de 5 anos

O silêncio dos fãs finalmente chegou ao fim. O cantor Jão surpreendeu o público na última quarta-feira (22) ao anunciar o seu aguardado retorno à cena musical durante um comercial exibido na novela das nove, Quem Ama Cuida, exibida pela TV Globo. O anúncio deixou o público em polvorosa na internet.

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A novidade ganhou ainda mais força nesta quinta-feira (23), quando o artista utilizou seu perfil no Instagram para publicar o trailer oficial do novo projeto, acompanhado de um texto escrito por ele mesmo. Intitulado “Memórias Póstumas”, o quinto álbum de estúdio da carreira de Jão tem lançamento marcado já para o próximo domingo (26).







O novo trabalho de Jão sucede o aclamado “Super”, lançado em 2023, e simboliza a inauguração de uma nova era artística após pouco mais de um ano afastado dos palcos e dos estúdios. O hiato, que pegou muita gente de surpresa, se tornou um dos principais assuntos da internet na época.

Hiato

O ano sábatico de Jão, afastado dos palcos e da música, teve início em janeiro de 2025, quando o cantor surpreendeu os seguidores ao anunciar uma pausa temporária na carreira. A notícia gerou forte repercussão nas redes sociais, com milhares de fãs lamentando a decisão repentina.

A despedida temporária foi oficializada em abril do mesmo ano, após uma apresentação inesquecivel no Festival Lollapalooza 2025. Na ocasião, o cantor explicou que era o momento de desacelerar o ritmo intenso de trabalho.



"Não estou cansado ou triste, pelo contrário. Estou com os olhos brilhantes, cheio de vontade de criar algo de valor, mas essa onipresença obrigatória dos artistas no nosso país me dá um pouco de ansiedade", disse o artista na época, em publicação no Instagram.





O que esperar do novo álbum?

Com o lançamento marcado para o próximo domingo (26), a expectativa em torno de “Memórias Póstumas” se tornou altíssima. Conhecido por conceituar seus álbuns em torno de universos visuais e narrativos profundos, passando por elementos como o fogo, o ódio, o medo e principalmente o amor, Jão promete trazer uma nova roupagem estética e sonora após o período sabático de reflexão e reestruturação criativa.