Reprodução Instagram Gabriely Miranda homenageia Endrick no aniversário e destaca chegada do primeiro filho

Endrick completou 20 anos nesta última terça-feira (21) e recebeu uma homenagem apaixonada da esposa, a influenciadora Gabriely Miranda. Grávida do primeiro filho do casal, ela compartilhou uma foto ao lado do jogador nos Stories do Instagram e aproveitou a data para se declarar ao marido, desejando saúde, paz e muitas conquistas em sua vida.

"Feliz aniversário, amor da minha vida! Hoje agradeço a Deus pela sua vida. Que o Senhor te conceda uma vida repleta de saúde, paz, realizações e infinitas bênçãos. Que Ele ilumine seus caminhos e fortaleça sempre sua fé. Estarei sempre ao seu lado, amando você e torcendo pela sua felicidade. Aproveite teu dia. Nós te amamos muito, papai", escreveu Gabriely na publicação.

Casamento e gravidez

Endrick e Gabriely Miranda assumiram o relacionamento em 2023. O casal oficializou a união no civil em setembro de 2024 e, meses depois, celebrou o casamento religioso em uma cerimônia luxuosa realizada em Madri, na Espanha, em julho de 2025.

Em abril deste ano, os dois anunciaram que estão à espera do primeiro filho. O bebê será um menino, tornando o aniversário do atacante ainda mais especial, já que ele comemora a data prestes a viver a experiência da paternidade pela primeira vez.

Reprodução Instagram Gabriely Miranda e Endrick

Primeira Copa do Mundo

A comemoração dos 20 anos de Endrick acontece pouco tempo após um momento marcante em sua carreira: a participação em sua primeira Copa do Mundo. Considerado uma das principais promessas da Seleção Brasileira, o atacante integrou o elenco brasileiro durante a competição.

Apesar da expectativa em torno de seu desempenho, o jogador teve poucas oportunidades em campo. A trajetória do Brasil no torneio chegou ao fim nas oitavas de final, após a derrota para a Noruega, encerrando a campanha da equipe de forma precoce.



