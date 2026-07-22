Reprodução/Instagram Ticiane Pinheiro posa de biquíni durante viagem à Grécia.

Ticiane Pinheiro encantou os seguidores nesta quarta-feira (22) ao surgir em novas fotos de biquíni. Aos 50 anos, a apresentadora esbanjou boa forma durante viagem à Mykonos, na Grécia, ao lado da filha, Rafaella Justus, que completou 17 anos na última terça-feira (21).

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Os registros desse dia especial foram compartilhados por Ticiane em seu perfil do Instagram.

Nas imagens, a loira aparece usando um biquíni azul enquanto aproveita as águas cristalinas e renova o bronzeado. Para completar o look, Ticiane elegeu um chapéu de palha e uma saída de praia branca.

"Vivendo momentos especiais em Mykonos", escreveu a apresentadora na legenda da publicação. Em outros registros, a loira surge curtindo a praia ao lado da filha, Rafaella Justus.

Nos comentários da publicação, internautas elogiaram as famosas. "Lindas! Aproveitem muito! Momentos que não voltam atrás", alertou um internauta. "Que lindas! Lugar maravilhoso", elogiou outro. "Que sorte tem o Cesar Tralli! Que mulheres lindas ele tem na vida dele", declarou outro, citando o jornalista, marido da apresentadora e padrasto de Rafaella.





Ticiane Pinheiro homenageia a filha

Além dos registros do dia especial, Ticiane fez questão de parabenizar a filha mais velha, fruto do casamento com Roberto Justus, que chegou ao fim em 2013.

Em uma publicação compartilhada nos Stories do Instagram, ela celebrou o aniversário da jovem com uma mensagem descontraída e carinhosa. "Com a aniversariante, minha deusa grega".

Mãe e filha também aproveitaram a noite em Mykonos, onde participaram de um jantar e de uma festa local típica. Antes de chegarem ao destino, elas passaram por Atenas e Santorini, cidade conhecida pelas tradicionais casas brancas e pela vista do Mar Egeu.

Gêmeas? Internautas confundem Rafaella com a mãe

Rafaella Justus também usou as redes sociais para compartilhar fotos da viagem à Grécia. No carrossel de imagens, ela surge usando um biquíni marrom de alças fininhas, óculos escuros e um boné, enquanto curte um dia de relaxamento na praia.

Dentre os vários registros compartilhados pela jovem, um específico chamou a atenção dos seguidores de Rafaella: na foto escolhida para abrir o álbum de fotos, internautas apontaram a semelhança entre a jovem e Ticiane Pinheiro.

Reprodução/Instagram Rafaella Justus é confundida com Ticiane Pinheiro em nova foto.

"Jurava que era a tua mãe na primeira foto! Duas gatas", escreveu uma. "Você está a cara da sua mãe! Mulherão linda", elogiou outra. "Idênticas, achei que era a mãe", declarou uma terceira usuária do Instagram.