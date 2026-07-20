Reprodução Instagram Ator de "Quem Ama Cuida" se explica após críticas por comentário sobre o Rio de Janeiro

João Victor Gonçalves, de 24 anos, que interpreta Maurício, o Mau Mau, em "Quem Ama Cuida", novela das nove da TV Globo, virou assunto nas redes sociais após comentar sobre sua adaptação ao Rio de Janeiro. Paulista, o ator revelou que se mudou para a capital fluminense exclusivamente para gravar a trama e admitiu que ainda não se encantou pela cidade.

Durante uma interação com seguidores na última sexta-feira (17), João Victor afirmou que aprecia a oportunidade profissional e as praias cariocas, mas confessou que não gosta tanto do Rio em si. “Olha, sinto que as pessoas cariocas vão me criticar, mas assim, tô gostando porque eu tô trabalhando, por conta dessas coisas… Mas da cidade em si, do Rio de Janeiro assim, eu não gosto muito não… Gosto da praia, acho a praia bonita, mas tem tanto lugar com praia bonita”, declarou.

A fala rapidamente repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas. Muitos cariocas se mostraram incomodados com a declaração do ator. “Tem muitos paulistas que não gostam do Rio e tá tudo bem, porém não é ortodoxo falar mal da cidade que o acolheu. Guarda pra si!!!”, escreveu um. “Vai pra onde você gosta! O Rio agradece a quem gosta do Rio. Quem não gosta daqui pode se mudar já! Tchau!”, comentou outro.

Outros seguidores também reagiram em tom bem-humorado. “Primeira regra: só nós, cariocas, podemos falar mal do Rio”, brincou um internauta. “Recalque de paulista, né, mores? Não quer dar o braço a torcer”, acrescentou outro.





Ator esclarece declaração

Diante da repercussão, João Victor Gonçalves decidiu esclarecer sua declaração e afirmou que sua opinião estava relacionada às diferenças entre as duas capitais. Em comentário publicado em uma página que repercutiu o assunto, o ator escreveu: “EU AMOO O RIOO!! Só é bem diferente de São Paulo!! Mto mais calor kkkk”.



