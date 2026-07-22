Reprodução/Internet Champions League estreará no YouTube da TNT Sports

A Champions League passará a ter partidas transmitidas no canal da TNT Sports no YouTube a partir da temporada 2026/2027. A Warner fechou um acordo com a Uefa para antecipar a chegada da competição à plataforma e exibirá 31 jogos já neste ciclo, com início das transmissões previsto para setembro.

O contrato original previa a entrada da Champions League no YouTube apenas em agosto de 2027, quando começaria a vigorar um pacote de 57 partidas. A negociação com a Uefa, porém, garantiu uma autorização antecipada para um número reduzido de confrontos na temporada 2026/2027. A informação é da Folha de S.Paulo.

TNT Sports mantém exclusividade na TV paga

O pacote inicial contempla partidas de todas as rodadas da Fase de Liga, além de confrontos da repescagem, das oitavas de final e das quartas de final. As semifinais e a decisão do torneio permanecem fora deste acordo específico para a plataforma de vídeos. A antecipação é resultado da parceria entre a TNT Sports e a

Na temporada 2025/2026, a cobertura da competição nas redes sociais da emissora, entre Instagram, TikTok, YouTube, X e Facebook, somou 634 milhões de interações e 16 bilhões de impressões. A TNT Sports renovou os direitos de transmissão da Champions League até 2031. O novo contrato preserva a exclusividade da competição na TV por assinatura e garante a exibição de todos os jogos na HBO Max.

Final da Champions

A empresa também negocia a renovação do acordo de sublicenciamento com o SBT. A expansão da presença no YouTube faz parte da estratégia digital da emissora. Além da Liga dos Campeões, a plataforma também exibirá partidas da Copa Sul-Americana a partir de 2027.

A Champions League encerrou a temporada 2025/2026 com resultados históricos para a TNT Sports e a HBO Max. A final entre Paris Saint-Germain e Arsenal registrou a maior audiência de uma decisão do torneio nas últimas cinco temporadas na TV por assinatura e também alcançou o melhor desempenho da plataforma de streaming desde o ciclo 2021/2022.

Além do recorde na televisão, a Champions League também atingiu a maior quantidade de visualizações de uma partida da competição na HBO Max, de acordo com dados internos da plataforma. Os números reforçam o desempenho da cobertura da Warner ao longo de toda a temporada.