Reprodução/Instagram Luana Piovani ataca Carlinhos Maia

Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais ao comentar sobre o empresário e influenciador Carlinhos Maia. Sem papas na língua, a atriz voltou a criticar a divulgação de casas de apostas, as chamadas bets, e ainda mandou um recado ao influenciador, que não deixou a declaração sem resposta

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Para quem não acompanhou, a confusão começou quando Luana Piovani compartilhou um vídeo com críticas a Carlinhos Maia por sua relação com as casas de apostas. Em seguida, a atriz fez questão de marcar o influenciador na publicação e ainda acrescentou uma figurinha de cocô, o que aumentou a repercussão nas redes sociais.

Reprodução das Redes Sociais Carlinhos Maia e Luana Piovani

Entretanto, assim como a atriz, o influenciador não é conhecido por ficar quieto. Ele também usou as redes sociais para responder à intérprete. Carlinhos Maia a chamou de “galega azeda”, “mulher doida” e ainda disse que ela fuma maconha, mas vive estressada. O que, em sua visão, não faz o menor sentido.





No mesmo momento, ele ainda afirmou que Luana ficou “tão chata que deixou de ser gata” e sugeriu que ela fizesse terapia. Bastante debochado, o empresário convidou a atriz para conhecer o Rancho do Maia, destacando que, talvez assim, ela ficasse mais leve e isso eliminaria seu mau humor.

Na sequência, o famoso também relembrou uma antiga discussão dos dois em Fernando de Noronha por causa de um som alto.

Reprodução/Internet Luana Piovani

Contudo, engana-se quem pensa que as coisas acabaram por aí. Pouco depois de a confusão dominar as redes sociais, Luana publicou a imagem de um cemitério perto de sua casa com uma mensagem polêmica. “Tão lindinho”, ironizou a atriz.

Apesar de a imagem ter repercutido, ela não citou Carlinhos, mas deixou clara a mensagem de que não mandaria flores ou se 'desculparia', apenas deixaria seu 'rival' se enterrar.

Piovani detona Fernanda Gentil

Vale destacar que, no mês passado, Luana Piovani comentou sobre a jornalista e apresentadora da CazéTV, Fernanda Gentil. A atriz acusou a comunicadora, que integrou a equipe responsável pela cobertura da Copa do Mundo, de ajudar a "matar famílias brasileiras" ao divulgar casas de apostas.

Reprodução/Internet Luana Piovani acaba com Fernanda Gentil

Segundo Luana, a carreira de Fernanda, que antes considerava "linda", agora está "cagada"."Explica pra mim, Fernanda Gentil: já tomou fora do Romário e segue ajudando a matar famílias brasileiras. A carreira era linda, tá toda cagada", disparou.

A atriz já havia criticado anteriormente diversos famosos que fazem publicidade para casas de apostas, entre eles o atacante da Seleção Brasileira Neymar e a influenciadora Virginia Fonseca.



