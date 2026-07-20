Reprodução Instagram Rebeca Andrade aproveita folga na praia e volta a movimentar rumores de romance

O frio deu uma trégua no Rio de Janeiro e Rebeca Andrade aproveitou o último domingo (19) para renovar as energias. A campeã olímpica compartilhou nas redes sociais registros de uma tarde de praia em São Conrado, na zona sul da capital fluminense, e chamou a atenção dos seguidores ao surgir de biquíni à beira-mar.

Nas imagens, a ginasta aparece relaxando na areia e aproveitando o dia ensolarado diante de um dos cenários mais conhecidos da cidade. "Dominguinho com praia", escreveu Rebeca na legenda da publicação.

Tarde de sol e muitos elogios

Os cliques rapidamente repercutiram entre os fãs, que encheram a atleta de elogios. "Muito charmosa e bonita, arrasou Rebeca", comentou um internauta. "A praia é linda, mas hoje a Rebeca resolveu competir com ela", brincou outro. "Em plena Copa, Rihanna veio ao Brasil!", escreveu um terceiro, comparando a ginasta à cantora internacional. "A mulher brasileira é linda!", destacou mais um seguidor.

Reprodução Instagram Rebeca Andrade

Interação chamou atenção dos fãs

No entanto, além da beleza da atleta, uma interação específica chamou a atenção dos admiradores. Há pouco mais de um mês, Rebeca Andrade tem sido vista com frequência na companhia da empresária Gisele, apontada por fãs como um possível affair da medalhista olímpica.

Gisele também marcou presença nos comentários da publicação. "Te amo, Rio de Janeiro", escreveu a empresária. Rebeca respondeu em tom carinhoso: "E eu amo você, hihihi! E o Rio também". Apesar das especulações, a assessoria da ginasta já negou qualquer envolvimento amoroso entre as duas, mas as trocas públicas de mensagens seguem movimentando as redes sociais.







