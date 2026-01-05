Reprodução/ Instagram Danilo Nascimento e Margareth Serrão

Margareth Serrão, mãe da apresentadora do SBT Virginia Fonseca, se tornou assunto em plataformas de interação virtual nesta segunda-feira (5). Tudo por conta de uma polêmica com o ex-namorado, Danilo Nascimento.

Inicialmente, a influenciadora declarou que o rompimento com o antigo companheiro se deu de forma amigável. Contudo, em novas postagens, negou qualquer tipo de amizade com o músico e aproveitou a ocasião para criticá-lo.





"Amizade continua", disse Danilo em uma publicação. “Você é muito filho da boa mãe. Amiga? Sério mesmo? Depois de tudo que falamos?”, rebateu a matriarca de Virginia.

Ainda na discussão pública, Margareth fez questão de dizer ao ex que não o ajudaria na decoração da residência dele. "Esquece tudo que te prometi para o ajudar a terminar de decorar sua casa. Que vergonha”, se irritou.

Após a declaração de Serrão, Danilo disse que ela não arcou com os custos dos itens decorativos, argumentando que a ex-namorada apenas o auxiliou na organização.

"Comprei a decoração da minha casa tem uma semana. Ajudar a organizar não é comprar. Não vendo e não compro amizade de ninguém. Quer ser meu amigo, bem. Não quer ser, não tem problema", respondeu.

Relembre

No dia 30 de dezembro, Margareth Serrão e Danilo Nascimento anunciaram o fim do relacionamento, que durou aproximadamente 11 meses.

"Gostaria de compartilhar com vocês que eu e o Danilo decidimos terminar nosso relacionamento de forma amigável e respeitosa. Tivemos momentos muito felizes juntos, cheios de aprendizado e de muita gratidão por tudo que vivemos, mas agora sentimos que é hora de seguir caminhos diferentes. Continuaremos desejando o melhor um ao outro e assim será“, declarou a mãe de Virginia na ocasião.

"Agradecemos o carinho e o respeito e pedimos respeito e empatia a este momento, afinal, encerrar um relacionamento nunca é fácil. Obrigada Danilo, família e amigos por tudo, que Deus abençoe e cuide sempre da vida de vocês“, finalizou.



