Foto: Reprodução / Instagram Filha de Kelly Key diz não ter "intimidade" com Latino





De acordo com uma publicação da coluna do jornalista Daniel Nascimento do jornal O Dia , Suzanna Freitas , filha de Kely Key e Latino , afirmou que sua relação com o pai não é tão próxima.

Em uma entrevista ao podcast Vaca Cast nesta terça-feira (8), Suzanna , que foi criada pela mãe e pelo padrasto, Mico Freitas , explicou que não há uma proximidade com o cantor Latino , como muitos pensam.





Contudo, ela não é brigada com Latino e mantém um contato com o pai biológico, mas nada aprofundado, algo bem reservado.

"Passamos por uma relação de altos e baixos, mas hoje temos uma relação de amizade", explica Suzanna Freitas . "Ele entende o que o Mico significa na minha vida e o que ele também significa. São relações totalmente diferentes, mas, ao contrário do que muitos pensam, nós não somos brigados".

Suzanna também falou sobre as dificuldades naturais que uma família enfrenta e é justamente neste caminho que as coisas acabam complicando um pouco: "Temos nossos problemas, como qualquer um tem com os pais, mas quando isso vai para a internet, ganha um peso muito maior. Ou às vezes nem representa o que realmente acontece".

Porém, Suzanna Freitas pondera quando o assunto é intimidade: "Não temos uma relação extremamente íntima, mas mantemos contato. Um ‘oi’, mensagens no WhatsApp, ligações em datas importantes como o Dia dos Pais. Mas eu não vou ficar expondo isso na internet para provar algo a alguém. O que importa é que eu sei que a gente tem uma relação legal e, para mim, isso é o que vale".

Ela também falou ao podcast como a personalidade dela e de sua mãe são parecidas: "Sou escorpiana e minha mãe é pisciana, então você pode imaginar… nós duas dentro de casa! Eu falo mesmo, não consigo esconder meu olhar. Minha mãe fica magoada, ela é dramática, mas eu sou mais direta", encerrou.