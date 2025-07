TikTok Filha de Kelly Key exibe mudança no rosto após perder 20 kg

A influenciadora Suzanna Freitas, de 24 anos, surpreendeu seguidores nesta quinta-feira (3) ao mostrar no TikTok o antes e depois da transformação no rosto após perder 20 quilos. Filha dos cantores Kelly Key e Latino, a influenciadora compartilhou o resultado da mudança corporal com a legenda: " A diferença que -20kg fez no meu rosto ".

A publicação foi destaque nas redes sociais e reforçou a semelhança entre Suzanna e a mãe. Seguidores compararam as duas. “ Mais parecida com a Kelly Key do que a própria Kelly Key ”, disse uma fã. “ Agora é a própria Kelly Key ”, afirmou outra usuária do TikTok.

Nos comentários, Suzanna explicou que o vídeo “ antes ” foi gravado em janeiro de 2023, período em que evitava aparecer publicamente. “ Foi uma época que eu quase também não aparecia mais no Instagram! Não estava bem comigo mesma e também não estava bem para criar conteúdo ”, contou.

Ela explicou ainda que, naquela fase, só postava imagens que a favoreciam. “ Fora que também tinha as poses e os ângulos... Eu só postava literalmente o que me favorecia mais ”, comentou, ao responder um seguidor que disse não lembrar de vê-la com o rosto tão diferente.

Segundo Suzanna, o processo de emagrecimento foi gradual. A influenciadora relatou que levou cerca de um ano para perder os primeiros quilos. Depois de eliminar 14 kg, passou por um período de reganho de peso. Atualmente, disse estar no menor peso de sua vida, com o auxílio de um medicamento.

A influenciadora não especificou qual tratamento está utilizando, mas ressaltou que as mudanças ocorreram de forma progressiva. " Nada foi rápido ", indicou em publicações anteriores sobre o tema. Ela também já relatou que lida com transtornos alimentares e busca acompanhamento profissional.