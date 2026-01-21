Reprodução Instagram/Globo Cantora revelou estar na torcida por Juliano, Babu e Chaiany no "BBB 26"





O Portal iG marcou presença na coletiva de imprensa do Ensaios da Anitta, realizada nesta terça-feira (20) no Rio de Janeiro. Durante o evento, a cantora falou sobre o "Big Brother Brasil 26", comentou seu favoritismo na competição e projetou o futuro do evento. Em conversa com jornalistas, Anitta montou seu “pódio” da edição e destacou sua relação com alguns participantes.

“O Juliano Floss é um grande amigo há muito tempo, não é segredo. Também gosto muito do Babu, ele é uma pessoa sensacional. E agora tô torcendo pra Chaiany também”, afirmou a artista, revelando que a participante que entrou desempregada no reality, está entre suas apostas para a temporada.

A cantora ainda falou sobre um hábito que se tornou marca do evento: acompanhar as produções dos fãs para o ensaio. “Cara, eu acho máximo, eu fico no caminho vendo as produções, os looks deles, que eles vão botando as roupas. Eu acho muito legal porque vira mesmo uma coisa cultural, vira um costume, né? A gente já fica esperando essa época e por isso que cada ano vai aumentando, aumentando, aumentando”, disse, ressaltando a crescente popularidade do evento.

O Portal iG marcou presença no primeiro dia dos Ensaios da Anitta no Rio de Janeiro. Durante a coletiva de imprensa, a cantora comentou sobre os looks dos fãs e revelou o desejo de realizar a próxima edição do evento no Parque Olímpico.





Em seguida, Anitta comentou um desejo antigo: levar a próxima edição do Ensaios da Anitta para o Parque Olímpico, mesmo local onde é realizado o festival Rock in Rio. “Vou até deixar isso no ar, né? A minha vontade todos os anos, na verdade, é fazer o ensaio do Rio no Parque Olímpico. Mas essa autorização, ela nunca sai. Eu vou continuar pedindo pra Prefeitura, que vai me escutar um dia, se Deus quiser. A gente nunca perde a fé, né? O não a gente já tem, então a gente vai pedindo. Uma hora chega essa autorização aí”, afirmou.

Parceria com Nattan

A cantora também comentou sua parceria com o cantor Nattan, na música “Eu tô querendo de novo”, presente no novo DVD do artista, gravado em Las Vegas. “Gente, adoro o Nattan, participou do show lá em Recife. Foi o máximo, adoro a vibe dele, maravilhoso”, disse.

Hits do Carnaval

Anitta ainda falou sobre o sucesso de duas faixas do seu álbum de Carnaval, “Gostosinho” e “Só Pra Tu”. Questionada se imaginava que as músicas seriam hits, ela afirmou que já tinha um “feeling” sobre o desempenho das faixas. “Eu sabia que ‘Gostosinho’ ia ser pro Brasilzão… aí, no Top 5, no Top 20 hoje, né? Tô super feliz. E eu sabia que ‘Só Pra Tu’ ia ser o hino dos ensaios, né? O público ama e eu também”, completou.



