Reprodução/ Instagram Leonardo comendo alface e tomando gelatina

Poliana Rocha, de 49 anos, divertiu os internautas ao compartilhar os bastidores do novo cardápio alimentar do marido, o cantor e compositor Leonardo, de 62. Ele está fazendo uma dieta mais leve.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual em que reúne mais de 11 milhões de seguidores, a mãe de Zé Felipe mostrou uma das refeições do companheiro. Na ocasião, ele comia alface e depois ingeria uma gelatina como sobremesa.





"Diz ele que agora é light", brincou ela. "Está ruim?", indagou a influenciadora. "Está horrível", devolveu o avô de José Leonardo, Maria Flor e Maria Alice.

"Está difícil. Pedi uma salada, mandaram três pés de alface para mim. Agora de sobremesa tem gelatina, mas está igual a um mingau", reclamou o músico na sequência.

Relembre

Em 2025, Poliana chegou a levar Leonardo para fazer um procedimento estético na papada. "Ele reclama até, mas eu insisto. Sei que ele fica feliz com os resultados. Fico muito feliz quando consigo tirar ele de casa ou do estúdio para ele se cuidar, se sentir melhor, se olhar no espelho e ficar com a autoestima lá em cima", narrou à época.

"Querendo ficar lisinho e bonitinho, mas está difícil. A idade chegou e não tem jeito. A gente vem aqui para dar uma amenizada e tapeada no povo", respondeu o sertanejo na ocasião.

Convite para o "BBB 26"

Poliana Rocha seria uma das camarotes da atual edição do "Big Brother Brasil". A esposa de Leonardo afirma ter sido convidada pela produção do reality de convivência da Rede Globo, porém declinou a proposta de ser confinada.

"Fiquei feliz demais com o convite e agradecida pela confiança, mas, por escolha pessoal, decidi não aceitar", ressaltou a famosa, durante conversa com os seguidores no Instagram.





Susto com a mãe

Nos últimos dias, Poliana passou por uma situação inesperada com a mãe, Eponina Rocha. A idosa sofreu uma queda dentro de casa e ficou com o rosto machucado.

"Na hora que eu cheguei em casa, fui fechar a porta do quarto e ouvi um barulho, minha mãe tocando na porta. Meu coração acelerou. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa, e ela disse que tinha caído”, pontuou. "Ela fez todos os exames e não deu nada. Foi só o hematoma mesmo. Graças a Deus, ela está super bem e não está sentindo dor”, tranquilizou.