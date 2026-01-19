Xanddy ficará afastado de suas atividades
O cantor baiano Xanddy Harmonia foi internado nesta segunda-feira (19), no Hospital Aliança, da Rede D’or, em Salvador. A informação foi divulgada pelo Portal LeoDias e foi confirmada pelo Portal iG.

Segundo informações da assessoria de Xanddy, ele apresentou um quadro de gastroenterite de origem infecciosa, e deve permanecer sob acompanhamento médico nos próximos dias.


O show do artista, marcado para a noite da próxima quinta-feira (19), no Rio de Janeiro, será realizado por Belo. Entretanto, a agenda do cantor para o final de semana, dias 23 a 26 de janeiro, está mantida.

"A produção trará atualizações no perfil do cantor e tranquiliza fãs", finalizou a nota da assessoria.

