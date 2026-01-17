Reprodução Erlan Bastos morreu aos 32 anos

O jornalista e apresentador Erlan Bastos morreu na madrugada deste sábado (17) em Teresina, no Piauí, aos 32 anos. Natural de Manaus, no Amazonas, Erlan foi radicado no Piauí e tornou-se um dos comunicadores mais influentes do estado, com passagens por importantes grupos de comunicação.

A informação foi confirmada pela NC TV Amapá, emissora em que o jornalista atuava como apresentador do "Bora Amapá". Na nota divulgada à imprensa, o canal diz: "Em um período tão breve, Erlan conseguiu o que muitos levam anos para construir: mudou os rumos do jornalismo investigativo e crítico no Amapá. Com coragem, compromisso com a verdade e uma postura firme diante dos fatos, ele deu voz a denúncias, provocou reflexões e fortaleceu o papel do jornalismo como instrumento de fiscalização, justiça e cidadania."



A emissora continua: "A partida inesperada e precoce deixa um vazio imenso, na redação, nas telas, no jornalismo e em todos que acreditam na força da informação como agente de transformação. Mas seu legado permanece vivo: nas reportagens, nas denúncias reveladas, na coragem que inspirou colegas e na consciência crítica que ajudou a despertar".

Erlan Martins dos Santos, nome de batismo do jornalista, teve passagens pela Record e pela TV Meio durante a trajetória profissional. Recentemente, em dezembro de 2025, havia sido anunciado como novo contratado do Grupo Norte de Comunicação. O apresentador comandaria a versão amapense do programa "Bora" a partir de 15 de dezembro no canal em Macapá.

O jornalista era conhecido nacionalmente pelo trabalho na área do entretenimento. Erlan comandou um programa policial no estado do Ceará, o "Balanço Geral". Após o Grupo Norte assumir as operações da Band no Amapá no dia 1º de dezembro de 2025, Erlan ficou responsável pelo programa "Bora Amapá", que vai ao ar ao meio-dia no canal 4.1 em Macapá e região.

Homenagem de colega de profissão

A jornalista Fábia Oliveira publicou homenagem emocionada ao colega de profissão neste sábado. "Hoje o jornalismo perde um grande profissional. Erlan Bastos nos deixou nesta manhã ensolarada de sábado (17/1), aos 32 anos. Mas eu… eu perdi um amigo. Nossa relação começou conturbada, lá pelos idos de 2020. A gente brigava feito cão e gato pelo Twitter. Até a gente se olhar. Aí, toda aquela implicância virou admiração e amor", escreveu Fábia em sua coluna no Metrópoles.

A colunista flou da generosidade do apresentador com pessoas próximas ao longo dos anos. "Erlan Martins dos Santos (nome de batismo) ajudou pessoas próximas reformando casas. Isso nunca foi parar em rede social. Muitas vezes, na TV, era procurado fora do horário por alguém que precisava de uma mão estendida. E Erlan estava sempre pronto para estender não só uma, mas as duas mãos", disse Fábia Oliveira ao relembrar atitudes do amigo.

"Siga em paz para a eternidade, meu amigo 'zero defeitos'. Por aqui, a gente vai levar a vida com saudade. Brilhe aí de cima. Com amor, Fábia", finalizou a jornalista na despedida emocionada. Até o momento, não há informações oficiais sobre velório e sepultamento do apresentador.