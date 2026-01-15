Divulgação Globo Marcos Winter cobrou mais espaço para atores veteranos no audiovisual brasileiro





Aos 59 anos, Marcos Winter segue em plena atividade e reforça a importância da presença de atores experientes na televisão brasileira. No ar atualmente em "Tudo Por Uma Segunda Chance", novela vertical disponível nas redes sociais da TV Globo, o ator falou com exclusividade ao Portal iG sobre a campanha "Veteranos na TV", da qual participou recentemente, e defendeu a valorização de profissionais com longa trajetória no audiovisual.

Para Marcos, a discussão vai além de mercado e se conecta diretamente à identidade cultural do país. “Eu quero veteranos na TV. Acho que também é uma necessidade da gente fazer televisão. A gente nasceu no Brasil, que é um país fortemente ligado à televisão, à cultura da televisão, e a gente não pode restringir”, afirmou. Segundo ele, mesmo diante das transformações tecnológicas e da chegada de novas linguagens, é fundamental preservar espaço para quem ajudou a construir essa história. “Com tudo que está acontecendo hoje em dia, de modernidade, de novidades, eu acho que é um espaço que ainda é também dos veteranos.”

O ator destacou ainda o papel formador que artistas mais experientes exercem sobre as novas gerações. “A gente, de uma forma ou de outra, agrega a essa turma que está chegando todo um sentido de amor à arte, amor à profissão, dedicação e profissionalismo, que são absolutamente necessários”, disse. Ao relembrar o início da própria carreira, Marcos ressaltou a influência decisiva que teve de nomes consagrados da dramaturgia brasileira. “Quando comecei, muito menino, os mais velhos foram imprescindíveis para mim. Eles abriram caminhos que eu não teria trilhado se não tivesse aprendido com eles.”

Entre as memórias afetivas, o ator citou sua estreia em novelas ao lado de grandes referências. “Minha primeira novela tinha Paulo José, Osmar Prado. Eu era filho do Petrinho. Foram eles que ajudaram a formar o meu caráter, o meu profissional e a minha carreira”, recordou. Para Marcos, esse ciclo de aprendizado e troca precisa continuar. “É um espaço que tem que ter veteranos na TV também.”

Com o avanço do streaming e a multiplicação de formatos, o ator acredita que as oportunidades se ampliaram, e não o contrário. “O leque hoje se ampliou muito. Apesar de todo o modernismo, das novidades, tem que ter espaço para aqueles que ainda estão aí fazendo”, defendeu. Prestes a completar 60 anos, ele reforça que experiência não significa esgotamento criativo. “Eu comecei muito menino, com 17 anos, no teatro. Saber que faço 60 este ano é saber que vivi muito, mas que ainda tenho muito o que fazer.”





Convicto de que ainda tem muito a oferecer, Marcos Winter se coloca como um elo entre gerações. “Eu tenho muita coisa para entregar para qualquer produção e poder ser esse ser agregador, que abrace essa gente nova que está chegando. Eu acho isso imprescindível”, concluiu. “E é isso: eu quero veteranos na TV.”