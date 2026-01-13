Reprodução Instagram Rayanne Morais e Victor Pecoraro conversaram com o Portal iG

Em entrevista exclusiva ao Portal iG, os atores Rayanne Morais, de 37 anos, e Victor Pecoraro, de 47, falaram abertamente sobre carreira, vida pessoal e os rumos da dramaturgia brasileira. Conhecidos pela participação em realities como "Power Couple Brasil" e "A Fazenda", o casal comentou a experiência no confinamento, refletiu sobre a ascensão das novelas verticais e abordou o desejo de ampliar a família.

A expansão das chamadas novelas verticais foi um dos temas centrais da conversa e gerou uma opinião contundente de Victor. “Sinceramente, eu acho péssimo. Eu acho que novela vertical tira muitos profissionais da área, como diretor de fotografia. É tudo muito cortado, tudo muito pequeno. Pra mim, não é o foco de um trabalho bem feito”, afirmou o ator. Ele explicou que, mesmo reconhecendo que o formato pode existir nos dias atuais, não consegue se envolver com as produções. “Eu tentei assistir algumas novelas verticais, mas não consigo entrar dentro da história. A gente é muito crítico como ator. Quando assiste, não vê só o filme, vê direção de fotografia, figurino, o conjunto. E numa novela vertical a gente não tem isso.”

Victor também destacou que a narrativa acelerada prejudica a construção emocional. “Se perde muito numa novela vertical. Tem que ser tudo muito rápido, não dá tempo de você entrar na emoção de uma história. Eu, sinceramente, não gosto.” Ainda assim, ele pondera que aceitaria um convite. “Se me chamarem pra fazer, eu vou fazer e tentar dar o meu melhor, mas a minha prioridade continua sendo as novelas tradicionais.”

Reprodução TV Globo Victor Pecoraro viveu Maurício em "Chocolate com Pimenta"

Ao falar sobre a trajetória na televisão, o ator relembrou a estreia em "Chocolate com Pimenta"(2003) e fez uma crítica ao cenário atual da dramaturgia. “Eu sinto que a gente está precisando de boas histórias, trazer um pouco mais do campo, porque a gente vive numa cidade grande, numa loucura, numa correria, numa violência. Sempre a notícia é ruim. As nossas casas estão precisando de uma história de fé, de autoestima, de uma história divertida.” Victor ainda completou: “Eu sinto muita falta disso. O público se divertia muito mais com o que a gente tinha antes do que com o que a gente tem hoje. Eu gosto das novelas tradicionais, gosto do cinema, que tem um timing diferente.”

Experiência em realities

O casal também comentou a relação com os realities shows, formato que marcou a trajetória dos dois. Rayanne explicou que ambos já haviam participado de programas do gênero há mais de uma década, mas que a experiência recente como casal teve um significado especial. “A gente teve a oportunidade de voltar agora como casal. Foi uma delícia, foi uma experiência magnífica. A gente se divertiu muito e cresceu muito como casal. Pra mim foi algo muito ímpar, muito positivo”, afirmou a atriz.





Victor reforçou a sintonia vivida durante o confinamento. “Foi um reality de casal e a gente sempre se deu maravilhosamente bem. Ali não ia ser diferente. Não ganhamos por questões técnicas, mas fomos o casal que mais teve afinidade na casa e o que mais ganhou provas. De fato, fomos a representação de um casal power dentro da casa.” Para o ator, o principal aprendizado foi pessoal. “O prêmio, claro, o dinheiro é muito bom, mas o maior prêmio foi pra nós mesmos, por a gente poder presenciar nossos limites e saber que sempre pode contar um com o outro. Foi incrível.” Questionado sobre uma nova participação, ele não descarta. “Se chamar de novo, pagar bem, que mal tem?”

Vem bebê por aí?

Na vida pessoal, Rayanne falou com sinceridade sobre o desejo de ser mãe, algo que, segundo ela, surgiu após o início do relacionamento com Victor. “Penso, sim. Isso despertou com o Victor. Até então, eu não pensava. A minha vida sempre foi muito focada no meu trabalho, na arte que eu sou apaixonada.” A atriz revelou que o casamento transformou sua visão sobre o tema. “A chegada do Victor na minha vida fez florescer essa vontade. Eu vou te falar que já veio uma mãe. Ter me casado com ele já me tornou uma mãe. Agora só falta a gente concretizar isso.” Victor Pecoraro já é pai de Sophia e Rebekah, filhas de seu relacionamento anterior com Renata Müller, que participou de "A Fazenda 17".

Casada com Victor Pecoraro desde 2023, a atriz Rayanne Morais contou ao Portal iG que tem pensado em ser mãe. Segundo ela, o desejo surgiu e se intensificou ao longo do relacionamento com o ator. 🎥 Fagner Vilela / Portal iG pic.twitter.com/A3TBGVQ72M— iG (@iG) January 13, 2026







