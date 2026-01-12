Fagner Vilela - Portal iG Atriz falou sobre a onda das novelas verticais no Brasil





A atriz Leona Cavalli, de 56 anos, comentou a ascensão das chamadas novelas verticais e adiantou detalhes de seus próximos trabalhos em entrevista exclusiva ao Portal iG. O encontro aconteceu em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, onde a artista falou com entusiasmo sobre os novos formatos audiovisuais e sua intensa agenda no teatro e no cinema.

Atenta às transformações do mercado, Leona vê com bons olhos a popularização das produções pensadas para o consumo em celulares. “Acho ótimo, toparia sim”, afirmou ao ser questionada se aceitaria atuar em uma novela vertical. Para a atriz, o formato dialoga diretamente com os hábitos atuais do público. “A internet é uma forma de comunicação atual que está aí, que tem um público ótimo, imenso, e tem pessoas que consomem, gostam e precisam desse produto nesse formato”, avaliou.

Sem enxergar a novidade como uma ameaça aos meios tradicionais, Leona defende a convivência entre diferentes linguagens. “Não substitui absolutamente. Assim como a televisão não substitui o teatro, o cinema não substitui a televisão. É mais uma coisa que vem a somar”, explicou. Segundo ela, a lógica é simples: “Se vem a somar, é porque tem público, e a gente quer chegar no público”.

Novos projetos

Além de refletir sobre o futuro do audiovisual, a atriz também falou sobre os projetos já em andamento. Atualmente, Leona está em cartaz em São Paulo com 'Senhora dos Afogados', de Nelson Rodrigues, espetáculo que ela define como um sucesso. “A gente deve trazer aqui para o Rio de Janeiro também”, adiantou.

A agenda segue cheia nos próximos meses. “Em maio, eu devo estar aqui no Rio fazendo um outro espetáculo no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), que é um monólogo, 'Elogio da Loucura', do Erasmo de Rotterdam ”, revelou. No cinema, os planos também avançam. “Tem filmes para estrear esse ano e um longa-metragem que eu vou rodar agora, no começo de março”, contou.



