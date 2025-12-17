Pino Gomes / Manoela Mello Em nova campanha, artistas podem por mais espaço para veteranos na TV





Grandes nomes da dramaturgia brasileira decidiram unir vozes para chamar atenção a um tema que vem ganhando cada vez mais relevância no audiovisual: a valorização de atores veteranos na televisão. Lançada nesta quarta-feira (17), a campanha “Eu Quero Ver Veterano na TV” reúne artistas consagrados em um movimento que busca provocar reflexão, mobilizar o público e ampliar o debate sobre o etarismo nas produções televisivas.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, nomes queridos de diferentes gerações da teledramaturgia aparecem em coro defendendo a presença de profissionais experientes em papéis de destaque. Entre os participantes estão Nathalia Timberg, Ana Beatriz Nogueira, Ana Lúcia Torre, Analu Prestes, Angela Vieira, André Mattos, Beth Goulart, Ernani Moraes, Fabiana Karla, Leona Cavalli, Luíza Tomé, Helena Fernandes, Nívea Maria, Stênio Garcia, Suely Franco e Suzana Pires.

A iniciativa foi idealizada pelo empresário artístico Marcus Montenegro, que aponta a ausência de veteranos na TV como um reflexo de práticas excludentes ainda presentes no mercado. Para ele, o movimento vai além da nostalgia e reforça a importância de reconhecer o valor artístico e cultural de quem ajudou a construir a história da dramaturgia nacional. “O talento não tem prazo de validade. No entanto, temos visto cada vez menos os grandes nomes da nossa dramaturgia ocupando papéis de destaque nas telas”, afirma.

A campanha também destaca a importância da representatividade etária para fortalecer a conexão com o público e preservar a memória cultural do país. Ao reunir artistas de trajetórias marcantes, o movimento aposta na força simbólica desses nomes para incentivar emissoras, produtores e roteiristas a ampliarem o espaço destinado a personagens maduros e complexos.









Após a repercussão da iniciativa, internautas passaram a se manifestar em apoio ao movimento e pediram mais espaço para artistas veteranos na televisão. “Campanha extremamente necessária, precisamos valorizar nossos grandes artistas”, escreveu um usuário. Outro comentário destacou a contribuição histórica dos atores: “Eles que tanto contribuíram e seguem contribuindo com a nossa arte, não podem ficar de fora da televisão”. Já um terceiro reforçou a importância da presença desses nomes nas telas ao afirmar: “Eles fazem parte da nossa história e ainda possuem muitas histórias pra contar”.



