Dona Ruth defende Gabriela Versiani nas redes sociais.
Reprodução/Instagram
Dona Ruth defende Gabriela Versiani nas redes sociais.

A empresária Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça  (1995-2021), rasgou elogios e comentou a relação de carinho entre a influenciadora Gabriela Versiani e seu neto, Léo. O menino é fruto do relacionamento da cantora com Murilo Huff, que está noivo de Versiani.

O comentário da empresária veio após a influenciadora receber uma chuva de críticas nas redes sociais por ter compartilhado uma postagem na qual aparece ao lado do filho do pequeno Léo.

Na publicação, Versiani  aparece abraçada com o menino. A criadora de conteúdo digital contou que ele fez um pedido especial pouco antes de ela sair de casa: "Gabi, só se você dormir comigo", relatou a influenciadora. 

Diante da fofura do pequeno Léo, a influenciadora deixou a pontualidade de lado para atender o menino.

“E assim a gente atrasa tudo pra fazer uma ‘quiança’ cochilar pra aguentar o cine com os migos kkkkk”, escreveu Versiani. A morena ainda completou: "Tempo, vai com calma", concluiu.

Murilo Huff, Gabriela Versiani posam junto ao pequeno Léo e familiares.. Foto: Reprodução/Instagram
Murilo Huff, Gabriela Versiani e Léo.. Foto: Reprodução/Instagram
Ruth Moreira.. Foto: Reprodução/Instagram
Murilo Huff e Gabriela Versiani.. Foto: Reprodução/Instagram
Gabriela Versiani.. Foto: Reprodução/Instagram


Em comentários de uma publicação sobre o assunto nas redes sociais, internautas criticaram a influenciadora, mas Ruth Moreira saiu em defesa de Versiani.

"Ela sempre é muito carinhosa com o Léo, sempre tratou ele com muito amor e nunca quis o lugar de ninguém. Que eles sejam muito felizes", escreveu a empresária.

Leia mais

Gabriela Versiani e Murilo Huff estão juntos desde 2023. O casal ficou noivo em agosto de 2025 e costuma aparecer junto ao pequeno Léo frequentemente nas redes sociais.


Em 2025, o cantor e Ruth travaram uma batalha judicial pela guarda do menino, que até então morava com a avó, desde que Marília Mendonça morreu em um acidente de avião.

Após o fim do processo, a guarda de Léo ficou com Murilo Huff, e Ruth passou a ver o menino em visitas esporádicas.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2026-01-15/mae-de-marilia-mendonca-defende-noiva-de-murilo-huff.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes