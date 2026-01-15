Reprodução/Instagram Dona Ruth defende Gabriela Versiani nas redes sociais.

A empresária Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021), rasgou elogios e comentou a relação de carinho entre a influenciadora Gabriela Versiani e seu neto, Léo. O menino é fruto do relacionamento da cantora com Murilo Huff, que está noivo de Versiani.



O comentário da empresária veio após a influenciadora receber uma chuva de críticas nas redes sociais por ter compartilhado uma postagem na qual aparece ao lado do filho do pequeno Léo.

Na publicação, Versiani aparece abraçada com o menino. A criadora de conteúdo digital contou que ele fez um pedido especial pouco antes de ela sair de casa: "Gabi, só se você dormir comigo", relatou a influenciadora.

Diante da fofura do pequeno Léo, a influenciadora deixou a pontualidade de lado para atender o menino.

“E assim a gente atrasa tudo pra fazer uma ‘quiança’ cochilar pra aguentar o cine com os migos kkkkk”, escreveu Versiani. A morena ainda completou: "Tempo, vai com calma", concluiu.





Em comentários de uma publicação sobre o assunto nas redes sociais, internautas criticaram a influenciadora, mas Ruth Moreira saiu em defesa de Versiani.

"Ela sempre é muito carinhosa com o Léo, sempre tratou ele com muito amor e nunca quis o lugar de ninguém. Que eles sejam muito felizes", escreveu a empresária.

Leia mais

Gabriela Versiani e Murilo Huff estão juntos desde 2023. O casal ficou noivo em agosto de 2025 e costuma aparecer junto ao pequeno Léo frequentemente nas redes sociais.





Em 2025, o cantor e Ruth travaram uma batalha judicial pela guarda do menino, que até então morava com a avó, desde que Marília Mendonça morreu em um acidente de avião.

Após o fim do processo, a guarda de Léo ficou com Murilo Huff, e Ruth passou a ver o menino em visitas esporádicas.