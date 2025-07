Reprodução: Instagram/@murilohuff Murilo e Léo Huff

A equipe jurídica de Murilo Huff esclareceu, conforme nota publicada na última quarta-feira (2), o motivo pelo qual o cantor pediu a guarda unilateral de Léo, fruto da antiga relação com Marília Mendonça (1995–2021).

Segundo os advogados do musicista, que o representam no embate travado com a ex-sogra, Dona Ruth, Huff solicitou a mudança na guarda compartilhada por "situações graves" enfrentadas pelo menor durante o convívio com a avó.

"Contrariando o que vem sendo divulgado, tanto por Dona Ruth, seus familiares, sua equipe e/ou imprensa, Murilo Huff sempre procurou manter uma convivência harmoniosa e pacífica. Ocorre que, em razão de diversas situações graves e buscando o melhor para seu filho, não teve outra alternativa senão buscar em juízo a guarda do menor", inicia a nota.

O artista teria tentado solucionar a situação diretamente com a ex-sogra, antes de procurar a Justiça, segundo o comunicado. "Para conhecimento, antes de ingressar com referido processo e mesmo ciente das situações alarmantes, Murilo buscou uma composição amigável, a qual foi ignorada por Dona Ruth", diz.

"Por clareza, todos os dias Léo vai para casa de seu pai, exceto aos finais de semana, Murilo participa ativamente da rotina do filho. Não só Murilo como, seus avós paternos, tios, primos e afins, ou seja, Léo sempre teve e tem uma convivência diária e habitual com a figura paterna", acrescenta.

A equipe jurídica ainda pontuou que a decisão favorável, que concedeu a guarda unilateral provisória de Léo a Murilo, foi pautada em "fatos e provas contundentes dos autos". "Enfim, Murilo tem plena consciência que como pai não poderia se omitir frente a tais questões, as quais, quando possível, todos saberão. Por último, Murilo informa que, pautado na boa-fé que lhe é peculiar, cumprirá com a determinação judicial imposta", conclui.

Entenda

Após a morte de Marília Mendonça, em um acidente de avião ocorrido em novembro de 2021, Léo passou a viver com a avó materna, Dona Ruth, em Goiânia. Até então, a guarda da criança é dividida entre ela e o pai, Murilo Huff, por decisão judicial. Agora, o patriarca conseguiu a guarda unilateral do herdeiro.