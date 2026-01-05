Reprodução/Internet Brasileira de 30 anos foi presa por perseguir Jungkook, estrela do BTS, em Seul

A polícia da Coreia do Sul prendeu uma brasileira de 30 anos, em Seul, suspeita de perseguir o cantor Jungkook, integrante do BTS. A mulher foi detida nas imediações da residência do artista por violação da Lei de Punição por Perseguição. Ela já havia sido conduzida em 13 de dezembro de 2025 por ir ao local sem autorização e voltou a aparecer no endereço no fim do mês.

BTS está de volta



Segundo relatos divulgados pela página Info Jungkook Brasil, com base na imprensa sul-coreana, a suspeita teria enviado cartas, colado fotografias no corrimão do prédio e escrito mensagens nas proximidades. Diante da repetição das ocorrências, a equipe desolicitou uma ordem de restrição. A publicação não informa se a mulher entrou no imóvel nem se teve contato direto com o artista.

A detenção ocorre no momento em que o BTS anuncia o retorno às atividades em grupo. O site Naver, com confirmação da BigHit Entertainment, afirma que o grupo lançará um novo álbum em 20 de março de 2026, após quase quatro anos afastado por causa do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. A volta marca uma das estreias mais aguardadas do K‑Pop.

