



O universo do K-pop, que há anos arrasta multidões ao redor do mundo com sua mistura de música, dança, moda e identidade cultural, foi tema central da estreia do iGeek, novo programa do Portal iG voltado para o entretenimento, a cultura pop e o universo geek.

Youtube/Reprodução/@portalig iGeek estreia com destaque para sucesso do K-pop

A estreia contou com a participação de Marcus Eni, ator, cantor, dublador e diretor musical, que compartilhou sua trajetória e falou sobre os bastidores da versão brasileira da animação “Guerreiras do K-Pop” .

A produção, que mistura música, dança e aventura, conquistou o público global e se tornou a série mais assistida da história da Netflix, superando o fenômeno sul-coreano “Round 6” .

Marcus falou sobre sua relação de longa data com a dublagem, profissão que o colocou à frente do desafio de adaptar o sucesso mundial para o público brasileiro:

"Olha, a minha paixão pela dublagem vem desde muito cedo. Quando eu tinha 13 anos, cheguei a fazer alguns trabalhos, mas eram coisas bem pontuais. Entrar mesmo no mercado, conquistar meus primeiros projetos e começar a viver disso, já faz uns seis anos."

"É uma paixão de infância, porque eu sempre amei assistir a desenhos dublados. Hoje tenho o privilégio de transformar esse amor em profissão."





O que é K-pop?

Originado na Coreia do Sul, o K-pop é um gênero musical que mistura elementos de pop, hip-hop, R&B e música eletrônica.

Mais do que um estilo, ele se transformou em um fenômeno cultural global, com grupos que influenciam moda, comportamento e até mesmo produções audiovisuais, como o caso de “Guerreiras do K-Pop”.

Quem é Marcus Eni?

Marcus Eni é ator, cantor, dublador e diretor musical. Reconhecido por dar voz a personagens de séries e animações de grande sucesso, ele tem se destacado também no universo geek e musical, ampliando sua atuação e consolidando sua carreira na dublagem brasileira.