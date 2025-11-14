Reprodução/Instagram Cantora Hyuna

Kim Hyun-ah, popularmente conhecida pelo nome artístico Hyuna, preocupou os fãs recentemente. Isso porque desmaiou durante uma apresentação em Macau, na Ásia, ao longo de uma apresentação que fazia no festival Waterbomb.

O caso ocorreu no último domingo (9). Em um dos vídeos que viralizou em plataformas de interação virtual, a exemplo do Instagram, TikTok, Facebook e X, antigo Twitter, é possível notar que a cantora sul-coreana cai enquanto cantava e dançava.





Assim que desmaiou, ela precisou ser socorrida por outras duas dançarinas que estavam perto dela no momento da queda. Depois disso, um segurança foi acionado para retirá-la do palco e levá-la para um local reservado.

“Eu fiquei preocupado demais, ainda mais agora que lembrei daquelas dietas malucas que ela falou que já fez no passado”, admitiu uma internauta no TikTok. “Pensei a mesma coisa. Tomara que ela se recupere logo”, acrescentou outra. “Imagina se ninguém está do lado para ajudar?”, questionou uma terceira.

O desmaio de Kim Hyun-ah ocorre alguns dias depois da revelação de que ela perdeu aproximadamente 10 kg em um mês. Segundo o jornal The Korea Times, o emagrecimento tem relação com pressão sofrida pela artista nas redes sociais.

Nos últimos dias, ela se deparou com comentários sobre o peso dela, argumentando que ela poderia estar grávida. Por isso, a cantora teria decidido emagrecer, afirma o veículo.

Antes disso, a artista já havia comentado que chegou a fazer dietas extremas para manter o corpo magro. Na época em que tinha apenas 15 anos, Hyuna, que hoje tem 33, alegou que comia apenas um prato de kimbap, característico da culinária coreana, e não ingeria mais nada o dia inteiro.