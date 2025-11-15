Reprodução/ Instagram Luísa Sonza e Anitta

Luísa Sonza, de 27 anos, tem acompanhado a repercussão de internautas sobre uma "rivalidade" entre ela e a cantora Anitta, de 32. A ex-mulher de Whindersson Nunes decidiu se pronunciar publicamente sobre o assunto e surpreendeu os espectadores.

A gaúcha publicou o pronunciamento no comentário de um vídeo do TikTok. Nele, um criador de conteúdo digital replicava um corte de uma entrevista que Sonza concedeu a um veículo latino.





Na ocasião, ela associava a globalização ao processo de assimilação do funk pelo mundo e citava alguns músicos, mas não falava o nome de Anitta. A declaração levantou especulações de que ela estava ofuscando a carioca, com uma suposta indireta sobre Anitta não ter levado o gênero musical para fora do país. Luísa negou.

"Forçação ridícula de rivalidade, nessa bateria de entrevistas falei e falo dela [Anitta] sempre. Falei para eles no sentido de ser natural algo tão bom viralizar entre várias outras coisas que se você fosse decente colocaria aqui", começou ela na web.

"Me desculpem, mas é nojento e deprimente rivalizar artistas e ainda mais artistas mulheres", reclamou Sonza, afastando os boatos de rivalidade com Anitta.

O que ela disse na entrevista?

"Acredito que seja natural. A internet ajuda muito na globalização. O reggaeton ficou muito grande também. E os artistas latinos também como Mau & Ricky, Emilia e eu em 'MOTINHA remix' e 'Bunda'. O mundo está vendo que a América Latina é incrível e muito grande", declarou ela na recente entrevista à rádio paraguaia Estacion 40.

Parceiras

Anitta e Luísa Sonza já lançaram projetos juntas. Em "MODO TURBO", elas fizeram um trio com Pabllo Vittar. Já em "Combatchy", a gaúcha e a carioca ainda fizeram parceria com Lexa e MC Rebecca. Desde 2020, Anitta e Luísa não lançaram nenhuma música em conjunto.