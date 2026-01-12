Lucas Borbas, viúvo de Isabel Veloso, emocionou os internautas neste domingo (11), quando usou as redes sociais para fazer uma promessa a Arthur, filho que teve com a influenciadora. A jovem, de 19 anos, morreu no sábado (10), em meio às complicações de um transplante de medula óssea.
"Que nossos dias sejam leves, como a brisa que Deus sopra para acalmar o coração. Que Ele me dê forças para te oferecer uma vida digna, meu filho, mesmo quando o cansaço e a saudade apertarem", iniciou Borbas.
"Sei que não será fácil seguir sem a minha mulher ao meu lado, mas o amor que nos uniu me dará forças para continuar. Prometo ser abrigo, cuidado e presença em cada fase da sua vida", acrescentou.
Em seguida, ele ressaltou que, mesmo em meio às adversidades, se esforçaria para fazer o filho feliz. O pequeno nasceu em dezembro de 2024, época em que Isabel ainda lutava contra o câncer e estava em tratamento.
"Vou te ensinar a amar, a respeitar, a ter fé e a nunca desistir, mesmo quando tudo parecer difícil. Farei de cada dia uma chance de te ver sorrir e de te mostrar que você sempre será profundamente amado", concluiu Lucas.
Saiba mais
Isabel Veloso, de 19 anos, morreu neste sábado (10), conforme informado pelo pai da influenciadora, Joelson Veloso, nas redes sociais. Em 2021, quando tinha apenas 15 anos, ela recebeu o diagnóstico de linfoma de Hodgkin e passou a tratar a doença desde então.
O corpo da influenciadora foi velado e cremado neste domingo (11). Enquanto o velório ocorreu de manhã, a cremação aconteceu na parte da tarde. A cerimônia fúnebre foi em Dois Vizinhos, município no interior do Paraná.
Em nota à reportagem do iG Gente, o Hospital Erasto Gaertner explicou a causa da morte da jovem. "Informa, com profundo pesar, o falecimento da paciente Isabel Veloso, em decorrência de complicações relacionadas ao transplante de medula óssea (TMO), indicado em alguns cenários para o tratamento de Linfoma de Hodgkin", apontou.
"A paciente encontrava-se em acompanhamento especializado e, nos últimos dias, apresentou piora clínica significativa associada a complicações inerentes ao procedimento de transplante, condição reconhecidamente complexa e de alto risco, mesmo quando realizada sob rigorosos protocolos assistenciais", continuou.