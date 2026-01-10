Reprodução/ Instagram @lucasborbass Lucas Borba e Isabel Veloso

Lucas Borbas, de 27 anos, comoveu os internautas neste sábado (10), quando usou as redes sociais para lamentar a morte da esposa Isabel Veloso, de 19 anos. Internada em um hospital de Curitiba, no Paraná, a influenciadora morreu em virtude das complicações de um câncer.

"Hoje meu coração fala em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras. A Isabel partiu, e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… o amor não morre", iniciou.





"Ela foi luz nos dias mais escuros, foi coragem quando tudo dizia para desistir, foi amor quando a vida parecia injusta. Viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível — e até além", acrescentou.

Em seguida, Lucas ressaltou o companheirismo com Isabel e agradeceu pela família que construiu com a influenciadora. Juntos, eles são pais do pequeno Arthur, de um ano.

Reprodução/ Instagram Isabel Veloso e Lucas Borba com o filho, Arthur





"Nada do que vivemos foi em vão. Nossa história foi real, foi bonita, foi verdadeira. Construímos uma família, um amor que não depende do tempo nem da presença física para existir. Ela vive em mim, vive no nosso filho, vive em cada pessoa que foi tocada pela força dela", declarou.

"Hoje dói respirar. Hoje dói existir. Mas mesmo na dor, eu agradeço a Deus por ter me permitido amar e ser amado por alguém como a Isabel. Descanse, meu amor. Aqui, eu sigo — por nós, por você, por tudo o que fomos e sempre seremos", concluiu.

Nos comentários, os fãs se emocionaram e enviaram mensagens de apoio. "Meus sentimentos. Não consigo imaginar como vocês estão se sentindo", disse uma. "Que notícia triste. Estou em prantos", admitiu uma segunda. "Fiquem bem. Vocês fizeram de tudo pela Isabel", destacou ainda um terceiro.

Saiba mais

Reprodução/ Instagram Isabel Veloso e Lucas Borbas





Isabel Veloso enfrentava o câncer desde a adolescência. O diagnóstico de linfoma de Hodgkin veio em 2021, quando ela tinha 15 anos.

Já aos 17 anos, a influenciadora comunicou aos seguidores que o tratamento não havia surtido o efeito esperado: o câncer retornou de forma mais agressiva, reduzindo significativamente as chances de cura.





Em dezembro de 2024, mesmo em tratamento, tornou-se mãe de Arthur, fruto de seu relacionamento com Lucas Borbas. O nascimento do bebê ocorreu antes do tempo previsto, devido a complicações no estado de saúde da jovem.