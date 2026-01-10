Instagram Pai de Isabel Veloso faz prece após agravamento de quadro na UTI

Isabel Veloso, de 19 anos, morreu neste sábado (10), conforme informado pelo pai da influenciadora, Joelson Veloso, nas redes sociais. Segundo ele, a morte se deu por complicações de um câncer que a jovem enfrentava.

O patriarca ainda criticou o tratamento recebido pela filha no Hospital Erasto Gaertner, localizado em Curitiba, onde ela estava internada.

"Como pai da Isabel, venho expressar minha profunda preocupação com a condução do tratamento na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba. Apesar de todo esforço da equipe de cuidados intensivos, sentimos ausência de um acompanhamento mais atento por parte da hematologia, especialmente diante de um quadro tão delicado e instável", começou.

"Isabel precisa de atenção integral e constante. Ela é mais que um caso clínico: é uma jovem cheia de vida, fé e vontade de viver. Solicitamos providências urgentes e o devido comprometimento com sua recuperação. O silêncio diante da gravidade do quadro não pode ser uma opção. Seguimos confiando em Deus, mas também pedimos responsabilidade, respeito e humanidade. Como pai estou cansado de ouvir: 'não tem jeito!'. Não vamos nos calar", acrescentou.

A reportagem do iG Gente entrou em contato com a assessoria da instituição hospitalar para um posicionamento sobre as declarações de Joelson Veloso.

"O Hospital Erasto Gaertner informa, com profundo pesar, o falecimento da paciente Isabel Veloso, em decorrência de complicações relacionadas ao transplante de medula óssea (TMO), indicado em alguns cenários para o tratamento de Linfoma de Hodgkin. A paciente encontrava-se em acompanhamento especializado e, nos últimos dias, apresentou piora clínica significativa associada a complicações inerentes ao procedimento de transplante, condição reconhecidamente complexa e de alto risco, mesmo quando realizada sob rigorosos protocolos assistenciais", diz em nota.

"Durante todo o período de internação, a paciente recebeu assistência integral, contínua e humanizada, com atuação multiprofissional e acompanhamento permanente das equipes de Hematologia, Medicina Intensiva, Infectologia, Enfermagem e demais especialidades envolvidas, sendo adotadas todas as medidas terapêuticas indicadas conforme as melhores evidências científicas e protocolos assistenciais vigentes", acrescenta.

O Hospital Erasto Gaertner ainda frisou que está "à disposição para prestar os esclarecimentos necessários, dentro dos limites éticos e legais que regem a assistência em saúde e a confidencialidade das informações".

" Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade e respeito aos familiares e amigos", c onclui o comunicado.

Relembre

Em 2021, quando tinha apenas 15 anos, Isabel Veloso recebeu o diagnóstico de linfoma de Hodgkin.





Aos 17 anos, a influenciadora anunciou aos internautas que a doença não tinha entrado em remissão. Pelo contrário, o tumor voltou e mais agressivo, o que prejudicou as possibilidades de cura.

Desde então, foi submetida a procedimentos paliativos. Em dezembro de 2024, em meio ao tratamento, ela deu à luz Arthur, filho único da relação com Lucas Borbas. O parto do bebê foi antecipado por complicações de saúde da gestante.

Em 2025, passou por um transplante de medula óssea.